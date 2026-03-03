$43.100.11
Полтава зазнала атаки рф дронами, четверо людей постраждали

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Вранці на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА. Четверо людей отримали травми середньої тяжкості, їм надається допомога.

Полтава зазнала атаки рф дронами, четверо людей постраждали

Полтава зазнала російської атаки дронами, відомо про чотирьох поранених людей, повідомив у вівторок голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич і секретар Полтавської міської ради, в.о. мера Полтави Катерина Ямщикова у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні зранку на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків ворожих БПлА. Четверо людей отримали травми середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога. Пошкоджено прилеглі будівлі

- написав Дяківнич.

"Ворог атакує Полтавську громаду БПЛА. Фіксуються падіння уламків. Надходять звернення від мешканців про пошкодження. Четверо людей отримали травми. Медики надають всю необхідну допомогу", - додала Ямщикова.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
