Полтава подверглась атаке РФ дронами, четыре человека пострадали
Киев • УНН
Утром на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА. Четыре человека получили травмы средней тяжести, им оказывается помощь.
Полтава подверглась российской атаке дронами, известно о четырех раненых, сообщил во вторник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и секретарь Полтавского городского совета, и.о. мэра Полтавы Екатерина Ямщикова в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня утром на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА. Четыре человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь. Повреждены прилегающие здания
"Враг атакует Полтавскую общину БПЛА. Фиксируются падения обломков. Поступают обращения от жителей о повреждениях. Четыре человека получили травмы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавила Ямщикова.
