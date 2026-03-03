Полтава подверглась атаке РФ дронами, четыре человека пострадали

Полтава подверглась российской атаке дронами, известно о четырех раненых, сообщил во вторник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и секретарь Полтавского городского совета, и.о. мэра Полтавы Екатерина Ямщикова в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня утром на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА. Четыре человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь. Повреждены прилегающие здания - написал Дякивнич.

"Враг атакует Полтавскую общину БПЛА. Фиксируются падения обломков. Поступают обращения от жителей о повреждениях. Четыре человека получили травмы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавила Ямщикова.

