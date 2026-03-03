$43.100.11
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
2 марта, 16:02 • 40088 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
2 марта, 15:45 • 51268 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 36643 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 36163 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 33925 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 18141 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
2 марта, 13:33 • 18160 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
2 марта, 12:02 • 17259 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
2 марта, 11:19 • 39584 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Полтава подверглась атаке РФ дронами, четыре человека пострадали

Киев • УНН

Утром на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА. Четыре человека получили травмы средней тяжести, им оказывается помощь.

Полтава подверглась атаке РФ дронами, четыре человека пострадали

Полтава подверглась российской атаке дронами, известно о четырех раненых, сообщил во вторник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и секретарь Полтавского городского совета, и.о. мэра Полтавы Екатерина Ямщикова в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня утром на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА. Четыре человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь. Повреждены прилегающие здания

- написал Дякивнич.

"Враг атакует Полтавскую общину БПЛА. Фиксируются падения обломков. Поступают обращения от жителей о повреждениях. Четыре человека получили травмы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавила Ямщикова.

РФ атаковала дронами порт и железную дорогу в Одесской области03.03.26, 08:48 • 268 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Война в Украине
Полтава