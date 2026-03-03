$43.100.11
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
2 марта, 15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
2 марта, 13:33
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
2 марта, 12:02
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
2 марта, 11:19
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
На фронте произошло 152 боевых столкновения, враг сбросил 282 КАБа - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 94 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения, враг нанес 84 авиационных удара, сбросил 282 управляемые авиабомбы. Также оккупанты применили 8437 дронов-камикадзе и совершили 3645 обстрелов.

На фронте произошло 152 боевых столкновения, враг сбросил 282 КАБа - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 2 марта на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения. Противник нанес 84 авиационных удара, сбросил 282 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 8437 дронов-камикадзе и совершил 3645 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 78 - из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, агрессор нанес авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка Днепропетровской области; Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное, Долинка, Любицкое, Верхняя Терса, Копани, Широкое, Зализничное, Гуляйпольское Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и пункт управления БПЛА оккупантов.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес четыре авиаудара, с применением девяти авиабомб, совершил 137 обстрелов, из которых семь - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Платоновка, Закотное, Резниковка и в сторону Озерного.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Александро-Шультино, Софиевка и в сторону Ильиновки, Новопавловки, Константиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 23 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Терновое, Калиновское, Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 40 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветкового, Зализничного, Варваровки, Святопетровки, Гуляйпольского, Староукраинки.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом неподалеку Плавней и Степногорска.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 790 человек. Также враг потерял пять танков, 20 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, шесть средств противовоздушной обороны, 1529 беспилотных летательных аппаратов, один катер и 235 единиц автомобильной техники.

Напомним

Утром 3 марта российские оккупанты ударили дронами по Полтаве. Четверо человек получили травмы средней тяжести, им оказывается помощь.

