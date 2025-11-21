$42.150.06
На фронті відбулось 173 бойових зіткнення, ліквідовано 1050 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 96 перегляди

20 листопада на фронті відбулося 173 бойових зіткнення, російські окупанти втратили 1050 осіб. Ворог завдав 62 авіаудари, скинув 145 керованих бомб та здійснив 3674 обстріли.

На фронті відбулось 173 бойових зіткнення, ліквідовано 1050 окупантів - Генштаб

Впродовж минулої доби 20 листопада на фронті відбулось 173 бойових зіткнення. За минулу добу російські окупанти втратили 1 050 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, росіяни здійснили 3674 обстріли, з них 53 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Катеринівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Тернувате, Магдалинівка, Лук’янівське, Комишуваха Запорізької області.

За даними Генштабу, ситуація на фронтах виглядає наступним чином:

на Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню;

на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного;

на Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки;

на Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка;

на Слов’янському напрямку наші захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки;

на Краматорському напрямку противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок;

на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки;

на Покровському напрямку відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Січневе, Степове, Рибне та Красногірське;

на Гуляйпільському напрямку агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля;

на Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського;

на Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту;

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 150 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.

Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони, російські заяви про захоплення міста - це інформаційні провокації - Генштаб ЗСУ20.11.25, 22:21 • 2976 переглядiв

