На фронте произошло 173 боевых столкновения, ликвидировано 1050 оккупантов - Генштаб

11:38 • 5374 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9282 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12465 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну
21 ноября, 02:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
06:32
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия
06:53
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты
08:00
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN
08:07
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
09:41
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты
08:00
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 04:07
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого
20 ноября, 15:45
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией
09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
06:32
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar
20 ноября, 14:45
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн
19 ноября, 23:28
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме
19 ноября, 07:49
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

На фронте произошло 173 боевых столкновения, ликвидировано 1050 оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 2328 просмотра

20 ноября на фронте произошло 173 боевых столкновения, российские оккупанты потеряли 1050 человек. Враг нанес 62 авиаудара, сбросил 145 управляемых бомб и совершил 3674 обстрела.

На фронте произошло 173 боевых столкновения, ликвидировано 1050 оккупантов - Генштаб

За прошедшие сутки 20 ноября на фронте произошло 173 боевых столкновения. За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1 050 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб. Кроме этого, россияне совершили 3674 обстрела, из них 53 - из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражения 3470 дронов-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по районам населенных пунктов Катериновка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Запорожье, Терноватое, Магдалиновка, Лукьяновское, Камышеваха Запорожской области.

По данным Генштаба, ситуация на фронтах выглядит следующим образом:

на Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня;

на Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Синельниково, Волчанска и в сторону Колодезного;

на Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки;

на Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодези и Новоселовка;

на Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки;

на Краматорском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечино и Ступочек;

на Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки;

на Покровском направлении произошло 59 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Филиа, Дачное и в сторону Новопавловки;

на Александровском направлении Силы обороны остановили 19 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Привольное, Сосновка, Январское, Степное, Рыбное и Красногорское;

на Гуляйпольском направлении агрессор десять раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Яблокового и Ровнополья;

на Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Каменского и в сторону Степногорска и Приморского;

на Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста;

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, 150 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 65 единиц автомобильной техники российских оккупантов.

Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ
20.11.25, 22:21

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Северск
Часов Яр
Украина
Запорожье
Купянск