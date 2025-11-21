На фронте произошло 173 боевых столкновения, ликвидировано 1050 оккупантов - Генштаб

За прошедшие сутки 20 ноября на фронте произошло 173 боевых столкновения. За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1 050 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб. Кроме этого, россияне совершили 3674 обстрела, из них 53 - из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражения 3470 дронов-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по районам населенных пунктов Катериновка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Запорожье, Терноватое, Магдалиновка, Лукьяновское, Камышеваха Запорожской области.

По данным Генштаба, ситуация на фронтах выглядит следующим образом:

на Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня;

на Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Синельниково, Волчанска и в сторону Колодезного;

на Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки;

на Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодези и Новоселовка;

на Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки;

на Краматорском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечино и Ступочек;

на Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки;

на Покровском направлении произошло 59 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Филиа, Дачное и в сторону Новопавловки;

на Александровском направлении Силы обороны остановили 19 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Привольное, Сосновка, Январское, Степное, Рыбное и Красногорское;

на Гуляйпольском направлении агрессор десять раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Яблокового и Ровнополья;

на Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Каменского и в сторону Степногорска и Приморского;

на Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста;

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, 150 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 65 единиц автомобильной техники российских оккупантов.

