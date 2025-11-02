На фронті 95 бойових зіткнень: ЗСУ стримують масивні атаки росіян на Покровському та Костянтинівському напрямках -Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про 95 бойових зіткнень 2 листопада, найактивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Українські сили відбили масовані штурми, просунувшись на окремих ділянках до 400 метрів.
Генштаб Збройних сил України повідомив, що від початку доби 2 листопада відбулося 95 бойових зіткнень. Найактивніші бойові дії тривають на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Про це йдеться у зведення Генштабу, пише УНН.
Українські сили продовжують відбивати масовані штурми противника. Ворог активно застосовує авіацію та артилерію, зокрема завдав п’ять авіаударів, скинув 11 керованих авіабомб і здійснив 87 артилерійських обстрілів уздовж лінії фронту.
На Південно-Слобожанському напрямку оборонці зупинили дев’ять атак у районах Вовчанська, Кам’янки та Дворічанського.
На Куп’янському – агресор штурмував сім разів, намагаючись просунутися біля Степової Новоселівки та Петропавлівки.
На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили десять штурмів, а на Покровському – 36 із 38 спроб прориву. На окремих ділянках наші підрозділи просунулися вперед до 400 метрів.
Крім того, ворог 18 разів атакував на Олександрівському напрямку, зокрема поблизу Зеленного Гаю, Січневого та Рибного. Бої тривають.
Під артилерійським вогнем опинилися прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили атаку в районі Антонівського мосту.
