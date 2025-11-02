$42.080.01
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 4824 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
10:54 • 15076 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
2 листопада, 08:00 • 25972 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
1 листопада, 14:21 • 45212 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 74204 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 79017 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
1 листопада, 07:00 • 103808 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 06:00 • 93037 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45218 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
10:54 • 15086 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
2 листопада, 08:00 • 25981 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 07:00 • 103811 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 93041 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 97347 перегляди
На фронті 95 бойових зіткнень: ЗСУ стримують масивні атаки росіян на Покровському та Костянтинівському напрямках -Генштаб

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 95 бойових зіткнень 2 листопада, найактивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Українські сили відбили масовані штурми, просунувшись на окремих ділянках до 400 метрів.

На фронті 95 бойових зіткнень: ЗСУ стримують масивні атаки росіян на Покровському та Костянтинівському напрямках -Генштаб

Генштаб Збройних сил України повідомив, що від початку доби 2 листопада відбулося 95 бойових зіткнень. Найактивніші бойові дії тривають на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Про це йдеться у зведення Генштабу, пише УНН.

Українські сили продовжують відбивати масовані штурми противника. Ворог активно застосовує авіацію та артилерію, зокрема завдав п’ять авіаударів, скинув 11 керованих авіабомб і здійснив 87 артилерійських обстрілів уздовж лінії фронту.

На Південно-Слобожанському напрямку оборонці зупинили дев’ять атак у районах Вовчанська, Кам’янки та Дворічанського.

Україна уразила інфраструктуру нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї02.11.25, 15:17 • 1042 перегляди

На Куп’янському – агресор штурмував сім разів, намагаючись просунутися біля Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили десять штурмів, а на Покровському – 36 із 38 спроб прориву. На окремих ділянках наші підрозділи просунулися вперед до 400 метрів.

Крім того, ворог 18 разів атакував на Олександрівському напрямку, зокрема поблизу Зеленного Гаю, Січневого та Рибного. Бої тривають.

Під артилерійським вогнем опинилися прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили атаку в районі Антонівського мосту.

Солдати КНДР, взяті в полон в Україні, просять передати їх Південній Кореї02.11.25, 13:17 • 3044 перегляди

Степан Гафтко

