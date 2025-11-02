На фронте 95 боевых столкновений: ВСУ сдерживают массивные атаки россиян на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала суток 2 ноября произошло 95 боевых столкновений. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, пишет УНН.

Детали

Украинские силы продолжают отражать массированные штурмы противника. Враг активно применяет авиацию и артиллерию, в частности нанес пять авиаударов, сбросил 11 управляемых авиабомб и совершил 87 артиллерийских обстрелов вдоль линии фронта.

На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили девять атак в районах Волчанска, Каменки и Двуречанского.

Украина поразила инфраструктуру нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае

На Купянском – агрессор штурмовал семь раз, пытаясь продвинуться возле Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Константиновском направлении украинские воины отбили десять штурмов, а на Покровском – 36 из 38 попыток прорыва. На отдельных участках наши подразделения продвинулись вперед до 400 метров.

Кроме того, враг 18 раз атаковал на Александровском направлении, в частности вблизи Зеленого Гая, Январского и Рыбного. Бои продолжаются.

Под артиллерийским огнем оказались приграничные районы Черниговской и Сумской областей. На Приднепровском направлении ВСУ отбили атаку в районе Антоновского моста.

Солдаты КНДР, взятые в плен в Украине, просят передать их Южной Корее