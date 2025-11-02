На фронте 95 боевых столкновений: ВСУ сдерживают массивные атаки россиян на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о 95 боевых столкновениях 2 ноября, самые активные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Украинские силы отбили массированные штурмы, продвинувшись на отдельных участках до 400 метров.
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала суток 2 ноября произошло 95 боевых столкновений. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, пишет УНН.
Детали
Украинские силы продолжают отражать массированные штурмы противника. Враг активно применяет авиацию и артиллерию, в частности нанес пять авиаударов, сбросил 11 управляемых авиабомб и совершил 87 артиллерийских обстрелов вдоль линии фронта.
На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили девять атак в районах Волчанска, Каменки и Двуречанского.
На Купянском – агрессор штурмовал семь раз, пытаясь продвинуться возле Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Константиновском направлении украинские воины отбили десять штурмов, а на Покровском – 36 из 38 попыток прорыва. На отдельных участках наши подразделения продвинулись вперед до 400 метров.
Кроме того, враг 18 раз атаковал на Александровском направлении, в частности вблизи Зеленого Гая, Январского и Рыбного. Бои продолжаются.
Под артиллерийским огнем оказались приграничные районы Черниговской и Сумской областей. На Приднепровском направлении ВСУ отбили атаку в районе Антоновского моста.
