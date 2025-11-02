$42.080.01
14:42
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
13:45
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
10:54
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
Массовое нападение с ножом в лондонском поезде: 10 человек ранены 2 ноября, 06:20
Партизаны сожгли вражеский военный грузовик, который должен был направляться под Покровск 2 ноября, 06:31
Генштаб: поражены артиллерия и личный состав российских захватчиков в шести районах фронта 2 ноября, 09:07
В Донецкой области украинские воины сбили редкий российский дрон "князь вещий олег" 2 ноября, 09:27
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозрении 2 ноября, 09:32
Дональд Трамп
Карл III
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Германия
Техника
Дипломатка
Фильм
Отопление
MIM-104 Patriot

На фронте 95 боевых столкновений: ВСУ сдерживают массивные атаки россиян на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 95 боевых столкновениях 2 ноября, самые активные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Украинские силы отбили массированные штурмы, продвинувшись на отдельных участках до 400 метров.

На фронте 95 боевых столкновений: ВСУ сдерживают массивные атаки россиян на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала суток 2 ноября произошло 95 боевых столкновений. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, пишет УНН.

Детали

Украинские силы продолжают отражать массированные штурмы противника. Враг активно применяет авиацию и артиллерию, в частности нанес пять авиаударов, сбросил 11 управляемых авиабомб и совершил 87 артиллерийских обстрелов вдоль линии фронта.

На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили девять атак в районах Волчанска, Каменки и Двуречанского.

Украина поразила инфраструктуру нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае02.11.25, 15:17 • 1444 просмотра

На Купянском – агрессор штурмовал семь раз, пытаясь продвинуться возле Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Константиновском направлении украинские воины отбили десять штурмов, а на Покровском – 36 из 38 попыток прорыва. На отдельных участках наши подразделения продвинулись вперед до 400 метров.

Кроме того, враг 18 раз атаковал на Александровском направлении, в частности вблизи Зеленого Гая, Январского и Рыбного. Бои продолжаются.

Под артиллерийским огнем оказались приграничные районы Черниговской и Сумской областей. На Приднепровском направлении ВСУ отбили атаку в районе Антоновского моста.

Солдаты КНДР, взятые в плен в Украине, просят передать их Южной Корее02.11.25, 13:17 • 3462 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Северная Корея
Южная Корея
Украина