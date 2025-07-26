Макрон пішов на визнання палестинської держави сам після відмови Канади і Британії через США - Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон змушений був визнати палестинську державу самостійно, оскільки Лондон не хотів викликати гнів Сполучених Штатів, а Оттава зайняла аналогічну позицію, з посиланням на трьох дипломатів повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Заява президента Еммануеля Макрона про те, що Франція стане першим західним членом Ради Безпеки ООН, який визнав палестинську державу у вересні, викликала дипломатичні хвилювання від Близького Сходу до Європи та Вашингтона. Але це не стало несподіванкою, зазначає видання.

Працюючи з Саудівською Аравією, Макрон розробив план, згідно з яким Франція та союзники по "Групі семи" - Велика Британія та Канада - визнають палестинську державу, одночасно підштовхуючи арабські держави до пом'якшення позиції стосовно Ізраїлю на конференції ООН. Однак, попри тижні переговорів, як пише видання, йому не вдалося залучити на свій бік інших.

Три дипломати заявили, що Лондон не хоче викликати гнів Сполучених Штатів, а Оттава зайняла аналогічну позицію, залишивши Макрона діяти самостійно.

"Стало все очевиднішим, що нам не терпиться залучити партнерів", - заявив французький дипломат, додавши, що Франція працюватиме над залученням більшої кількості держав напередодні конференції зі створення двох держав у вересні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер тим часом заявив у п'ятницю, що британський уряд визнає палестинську державу лише в межах мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів. Це розчарувало багатьох у його Лейбористській партії, які хочуть, щоб він наслідував приклад Франції і пішов на більш швидкі дії.

Після обговорення з Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем способів тиску на Ізраїль з метою припинення війни в секторі Газа Стармер заявив, що зосереджений на "практичних рішеннях", які, на його думку, справді допоможуть покласти край війні.

"Визнання палестинської держави має бути одним із таких кроків. Я в цьому не сумніваюся, – сказав він. - Але це має бути частиною ширшого плану, який, зрештою, приведе до створення двох держав та забезпечення міцної безпеки для палестинців та ізраїльтян".

Понад 220 членів парламенту - близько третини законодавців британської Палати громад, здебільшого лейбористи - написали Стармеру у п'ятницю, закликаючи його визнати палестинську державу.

Один із членів парламенту від Лейбористської партії повідомив Reuters, що в партії є невдоволення Стармером через нездатність уряду зробити подальші дипломатичні кроки для засудження Ізраїлю. "Більшість із нас обурені тим, що відбувається в Газі, і вважають, що ми надто боязкі", - заявив депутат.

Підхід Стармера до цього питання ускладнився прибуттям до Шотландії пізніше у п'ятницю президента США Дональда Трампа, з яким у нього склалися теплі відносини. У зовнішній політиці Велика Британія рідко розходилася зі Сполученими Штатами, зазначає видання.

Доповнення

Президент Еммануель Макрон заявив у четвер, 24 липня, що Франція визнає палестинську державу. Цей план викликав різкий осуд із боку Ізраїлю та США після аналогічних дій Іспанії, Норвегії та Ірландії минулого року.

"Те, що він каже, не має значення": Трамп відреагував на заяву Макрона щодо Палестини

Тим часом Кір Стармер, Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц домовилися "тісно працювати над планом", щоб "прокласти шлях до довгострокового вирішення та забезпечення безпеки в регіоні" Гази, повідомили на Даунінг-стріт у суботу. У протоколі телефонної розмови британського прем'єра з президентом Франції і канцлером ФРН представник уряду Великої Британії, як повідомляє The Guardian, заявив: "Три лідери обговорили ситуацію в Газі, яку вони визнали жахливою, і наголосили на нагальній необхідності негайного припинення вогню, зняття Ізраїлем усіх обмежень на гуманітарну допомогу та термінового надання нужденним у Газі продовольства, якого вони так відчайдушно потребують".