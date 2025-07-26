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Макрон пошел на признание палестинского государства сам после отказа Канады и Британии из-за США - Reuters

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает палестинское государство в сентябре, став первым западным членом Совета Безопасности ООН, который сделал это. Этот шаг произошел после того, как Великобритания и Канада отказались присоединиться к инициативе из-за нежелания вызвать гнев Соединенных Штатов.

Макрон пошел на признание палестинского государства сам после отказа Канады и Британии из-за США - Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был признать палестинское государство в одиночку, поскольку Лондон не хотел навлекать на себя гнев Соединенных Штатов, и Оттава заняла аналогичную позицию, со ссылкой на троих дипломатов сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Заявление президента Эммануэля Макрона о том, что Франция станет первым западным членом Совета Безопасности ООН, признавшим палестинское государство в сентябре, вызвало дипломатические волнения от Ближнего Востока до Европы и Вашингтона. Но это не стало неожиданностью, отмечает издание.

Работая с Саудовской Аравией, Макрон разработал план, согласно которому Франция и союзники по "Группе семи" - Великобритания и Канада - признают палестинское государство, одновременно подталкивая арабские государства к смягчению позиции по отношению к Израилю на конференции ООН. Однако, несмотря на недели переговоров, как пишет издание, ему не удалось привлечь на свою сторону других.

Три дипломата заявили, что Лондон не хочет навлекать на себя гнев Соединённых Штатов, а Оттава заняла аналогичную позицию, оставив Макрона действовать в одиночку.

"Становилось всё более очевидным, что нам не терпится привлечь партнёров", - заявил французский дипломат, добавив, что Франция будет работать над привлечением большего числа государств в преддверии конференции по созданию двух государств в сентябре.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тем временем заявил в пятницу, что британское правительство признает палестинское государство только в рамках мирного соглашения, достигнутого в результате переговоров. Это разочаровало многих в его Лейбористской партии, которые хотят, чтобы он последовал примеру Франции и предпринял более быстрые действия.

После обсуждения с Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем способов давления на Израиль с целью прекращения войны в секторе Газа Стармер заявил, что сосредоточен на "практических решениях", которые, по его мнению, действительно помогут положить конец войне.

"Признание палестинского государства должно быть одним из таких шагов. Я в этом не сомневаюсь, - сказал он. - Но это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к созданию двух государств и обеспечению прочной безопасности для палестинцев и израильтян".

Более 220 членов парламента - около трети законодателей британской Палаты общин, в основном лейбористы - написали Стармеру в пятницу, призывая его признать палестинское государство.

Один из членов парламента от Лейбористской партии сообщил агентству Reuters, что в партии есть недовольство Стармером из-за неспособности правительства предпринять дальнейшие дипломатические шаги для осуждения Израиля. "Большинство из нас возмущены происходящим в Газе и считают, что мы слишком робки", - заявил депутат.

Подход Стармера к этому вопросу осложнился прибытием в Шотландию позднее в пятницу президента США Дональда Трампа, с которым у него сложились тёплые отношения. Во внешней политике Великобритания редко расходилась с Соединёнными Штатами, отмечает издание.

Дополнение

Президент Эммануэль Макрон заявил в четверг, что Франция признает палестинское государство. Этот план вызвал резкое осуждение со стороны Израиля и США после аналогичных действий Испании, Норвегии и Ирландии в прошлом году.

"То, что он говорит, не имеет значения": Трамп отреагировал на заявление Макрона по Палестине25.07.2025, 19:38 • 3934 просмотра

Тем временем Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц договорились "тесно работать над планом", чтобы "проложить путь к долгосрочному решению и обеспечению безопасности в регионе" Газы, сообщили на Даунинг-стрит в субботу. В протоколе телефонного разговора британского премьера с президентом Франции и канцлером ФРГ представитель правительства Великобритании, как сообщает The Guardian, заявил: "Три лидера обсудили ситуацию в Газе, которую они признали ужасающей, и подчеркнули настоятельную необходимость немедленного прекращения огня, снятия Израилем всех ограничений на гуманитарную помощь и срочного предоставления нуждающимся в Газе продовольствия, в котором они так отчаянно нуждаются".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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