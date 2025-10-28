Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено

Станом на 21 жовтня 2025 року в Києві пошкоджено 241 заклад освіти внаслідок повномасштабної агресії рф. Лише за місяць російських атак зазнали пошкоджень майже 20 шкіл та дитячих садків. Водночас вже відремонтовано 148 об’єктів, повідомили УНН у відповідь на запит в Департаменті освіти КМДА та Міністерстві освіти та Науки України.

Деталі

Станом на 21.10.2025 згідно з даними, отриманими від органів місцевого самоврядування (обласних військових адміністрацій), пошкоджено 241 державний заклад освіти в місті Києві внаслідок війни в Україні - повідомили в МОН.

Водночас у Департаменті освіти КМДА додали, що "станом на 25 вересня 2025 із початку повномасштабної війни, зазнали пошкоджень 223 заклади освіти". Тобто майже 20 навчальних закладів були пошкоджені у столиці лише за місяць російських атак.

Також у відомстві наголосили, що приватні освітні заклади в Україні повинні дотримуватися державних освітніх стандартів, отримати ліцензію та, за потреби, пройти акредитацію, але оскільки вони мають недержавну форму власності, питання їхнього відновлення відбувається коштом власника.

Окремо слід зазначити, що відновлення закладів освіти внаслідок отриманих пошкоджень здійснюється безпосередньо засновником за рахунок джерел не заборонених законодавством - підсумували у міністерстві.

"Станом на 22.09.2025 відновлено 148 обʼєктів (66%)", - додали у Департаменті освіти КМДА.

Нагадаємо

Раніше УНН писали, що 22 жовтня у Харкові внаслідок атаки рф постраждали 4 особи, двоє з них – перебували у тяжкому стані, згодом один з постраждалих помер у лікарні. Всі діти були евакуйовані, але в багатьох з них спостерігалась гостра реакція на стрес.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував влучання російського безпілотника в дитячий садок у Харкові, вказавши, що "ці удари - це плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні".

Своєю чергою спеціальний посланець путіна дмитрієв заявив CNN, що російські війська не атакують цивільні об'єкти, а б'ють лише по військових цілях. Він заперечив влучання росіян по дитсадку в Харкові, назвавши це "нещасним випадком".