Ексклюзив
14:36 • 2534 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12443 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27693 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21872 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21215 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 18996 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15912 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38495 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30136 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13324 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 13572 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28714 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25070 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32 • 11914 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13371 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13392 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25087 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38495 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 30136 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 5160 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 5204 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28728 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38495 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37075 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено

Київ • УНН

 • 2544 перегляди

Станом на 21 жовтня 2025 року в Києві пошкоджено 241 заклад освіти внаслідок повномасштабної агресії рф, з них 148 уже відремонтовано. За місяць російських атак зазнали пошкоджень майже 20 шкіл та дитячих садків.

Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено

Станом на 21 жовтня 2025 року в Києві пошкоджено 241 заклад освіти внаслідок повномасштабної агресії рф. Лише за місяць російських атак зазнали пошкоджень майже 20 шкіл та дитячих садків. Водночас вже відремонтовано 148 об’єктів, повідомили УНН у відповідь на запит в Департаменті освіти КМДА та Міністерстві освіти та Науки України.

Деталі

Станом на 21.10.2025 згідно з даними, отриманими від органів місцевого самоврядування (обласних військових адміністрацій), пошкоджено 241 державний заклад освіти в місті Києві внаслідок війни в Україні

- повідомили в МОН.

Водночас у Департаменті освіти КМДА додали, що "станом на 25 вересня 2025 із початку повномасштабної війни, зазнали пошкоджень 223 заклади освіти". Тобто майже 20 навчальних закладів були пошкоджені у столиці лише за місяць російських атак.

Також у відомстві наголосили, що приватні освітні заклади в Україні повинні дотримуватися державних освітніх стандартів, отримати ліцензію та, за потреби, пройти акредитацію, але оскільки вони мають недержавну форму власності, питання їхнього відновлення відбувається коштом власника.

Окремо слід зазначити, що відновлення закладів освіти внаслідок отриманих пошкоджень здійснюється безпосередньо засновником за рахунок джерел не заборонених законодавством

- підсумували у міністерстві.

"Станом на 22.09.2025 відновлено 148 обʼєктів (66%)", - додали у Департаменті освіти КМДА.

Нагадаємо

Раніше УНН писали, що 22 жовтня у Харкові внаслідок атаки рф постраждали 4 особи, двоє з них – перебували у тяжкому стані, згодом один з постраждалих помер у лікарні. Всі діти були евакуйовані, але в багатьох з них спостерігалась гостра реакція на стрес.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував влучання російського безпілотника в дитячий садок у Харкові, вказавши, що "ці удари - це плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні".

Своєю чергою спеціальний посланець путіна дмитрієв заявив CNN, що російські війська не атакують цивільні об'єкти, а б'ють лише по військових цілях. Він заперечив влучання росіян по дитсадку в Харкові, назвавши це "нещасним випадком".

Альона Уткіна

