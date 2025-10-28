$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1086 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10970 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25856 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20801 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20373 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18695 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15674 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37357 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29378 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13266 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 25858 просмотра
Эксклюзив
09:42 • 25858 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 37359 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 29380 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

По состоянию на 21 октября 2025 года в Киеве повреждено 241 учебное заведение в результате полномасштабной агрессии РФ, из них 148 уже отремонтированы. За месяц российских атак пострадали почти 20 школ и детских садов.

Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено

По состоянию на 21 октября 2025 года в Киеве повреждено 241 учебное заведение в результате полномасштабной агрессии РФ. Только за месяц российских атак получили повреждения почти 20 школ и детских садов. В то же время уже отремонтировано 148 объектов, сообщили УНН в ответ на запрос в Департаменте образования КГГА и Министерстве образования и науки Украины.

Детали

По состоянию на 21.10.2025 согласно данным, полученным от органов местного самоуправления (областных военных администраций), повреждено 241 государственное учебное заведение в городе Киеве в результате войны в Украине

- сообщили в МОН.

В то же время в Департаменте образования КГГА добавили, что "по состоянию на 25 сентября 2025 года с начала полномасштабной войны получили повреждения 223 учебных заведения". То есть почти 20 учебных заведений были повреждены в столице только за месяц российских атак.

Также в ведомстве подчеркнули, что частные образовательные учреждения в Украине должны соблюдать государственные образовательные стандарты, получить лицензию и, при необходимости, пройти аккредитацию, но поскольку они имеют негосударственную форму собственности, вопрос их восстановления происходит за счет владельца.

Отдельно следует отметить, что восстановление учебных заведений вследствие полученных повреждений осуществляется непосредственно учредителем за счет источников, не запрещенных законодательством

- подытожили в министерстве.

"По состоянию на 22.09.2025 восстановлено 148 объектов (66%)", - добавили в Департаменте образования КГГА.

Напомним

Ранее УНН писали, что 22 октября в Харькове в результате атаки РФ пострадали 4 человека, двое из них – находились в тяжелом состоянии, впоследствии один из пострадавших скончался в больнице. Все дети были эвакуированы, но у многих из них наблюдалась острая реакция на стресс.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание российского беспилотника в детский сад в Харькове, указав, что "эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении".

В свою очередь специальный посланник Путина Дмитриев заявил CNN, что российские войска не атакуют гражданские объекты, а бьют только по военным целям. Он отрицал попадание россиян по детсаду в Харькове, назвав это "несчастным случаем".

Алена Уткина

Война в УкраинеОбразование
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Министерство образования и науки Украины
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Харьков