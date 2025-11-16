Майже 140 БпЛА армії рф ліквідували захисники України

$42.060.00
Ексклюзив
08:19 • 12238 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
07:00 • 17610 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
05:50 • 10642 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21
15 листопада, 17:21 • 23901 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07
15 листопада, 13:07 • 40146 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13
15 листопада, 09:13 • 42582 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45
15 листопада, 07:45 • 40308 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09
14 листопада, 18:09 • 52240 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 44794 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
14 листопада, 15:03 • 38485 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Окупанти ввели штрафи за злив води з батарей: на Луганщині єдиним джерелом рідини стала система опалення - ЦНС
16 листопада, 01:31
Ізраїль обмежує гуманітарну допомогу Газі, порушуючи міжнародне право - The Guardian
16 листопада, 02:03
Атаки рф, спрямовані на цивільне населення України, є воєнними злочинами - глава МЗС Бельгії
16 листопада, 02:29
Десятки вибухів сколихнули російську самару: під ударом НПЗ
16 листопада, 04:02
Втрати окупантів: Сили оборони відмінусували 860 росіян та понад 400 ворожих БпЛА за добу
05:32
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
Ексклюзив
08:19
Ексклюзив
08:19 • 12245 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
07:00
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
14 листопада, 13:27
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюанс
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 75545 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціон
14 листопада, 12:13
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Александр Стубб
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Куп'янськ
Одеська область
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво
14 листопада, 16:53
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
14 листопада, 13:27
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді
14 листопада, 13:14
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу
14 листопада, 09:46
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
14 листопада, 08:54
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

Майже 140 БпЛА армії рф ліквідували захисники України

Київ • УНН

 • 1886 перегляди

В ніч на 16 листопада Україна відбила повітряний напад ворога, який включав балістичну ракету Іскандер-М та 176 ударних БпЛА. За попередніми даними, знищено 139 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Майже 140 БпЛА армії рф ліквідували захисники України

Повітряний напад ворога, який крім дронів використав також ракету противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М, відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ, безпілотні системи, мобільні вогневі групи, передає УНН із посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Деталі

У ніч на 16 листопада (з 18:00 15 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ростовської обл. – рф, та 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ISW: російські війська використовують туман для атак на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпольському напрямках16.11.25, 05:34 • 3008 переглядiв

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Нагадаємо

15 листопада військові рф обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинуло троє цивільних у Микільському та Херсоні. Ще шестеро людей отримали поранення у Херсоні, Білозерці та Комишанах, пошкоджено будинки.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгія рішуче засуджує масовані російські атаки на Україну, які є воєнними злочинами. Він також висловив стурбованість ударом по посольству Азербайджану в Києві.

Російський дрон атакував Суми: троє постраждалих, серед них дитина14.11.25, 16:50 • 2388 переглядiв

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Азербайджан
Іскандер (ОТРК)
Бельгія
Крим
Україна
Київ