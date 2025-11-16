Майже 140 БпЛА армії рф ліквідували захисники України
Київ • УНН
В ніч на 16 листопада Україна відбила повітряний напад ворога, який включав балістичну ракету Іскандер-М та 176 ударних БпЛА. За попередніми даними, знищено 139 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Повітряний напад ворога, який крім дронів використав також ракету противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М, відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ, безпілотні системи, мобільні вогневі групи, передає УНН із посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Деталі
У ніч на 16 листопада (з 18:00 15 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ростовської обл. – рф, та 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Нагадаємо
15 листопада військові рф обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинуло троє цивільних у Микільському та Херсоні. Ще шестеро людей отримали поранення у Херсоні, Білозерці та Комишанах, пошкоджено будинки.
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгія рішуче засуджує масовані російські атаки на Україну, які є воєнними злочинами. Він також висловив стурбованість ударом по посольству Азербайджану в Києві.
