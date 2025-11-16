Почти 140 БПЛА армии РФ ликвидировали защитники Украины

Воздушное нападение врага, который кроме дронов использовал также ракету, противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М, отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ, беспилотные системы, мобильные огневые группы, передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Детали

В ночь на 16 ноября (с 18:00 15 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из ростовской обл. – рф, и 176-ю ударными БпЛА типа Shahed, Герань и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – рф, Чауда - ТОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ISW: российские войска используют туман для атак на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БпЛА типа Shahed, Герань и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Напомним

15 ноября военные рф обстреляли Херсонщину, в результате чего погибли трое гражданских в Никольском и Херсоне. Еще шесть человек получили ранения в Херсоне, Белозерке и Камышанах, повреждены дома.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия решительно осуждает массированные российские атаки на Украину, которые являются военными преступлениями. Он также выразил обеспокоенность ударом по посольству Азербайджана в Киеве.

