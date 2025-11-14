Российский дрон атаковал Сумы: трое пострадавших, среди них ребенок

В Сумах российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру. По меньшей мере три человека пострадали, среди них - 14-летний ребенок. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Вражеский БпЛА попал по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. Предварительно, пострадали три человека, среди них 14-летний ребенок - сообщил Григоров.

По его словам, подростка доставляют в больницу, состояние – не тяжелое. У двух взрослых – легкие повреждения, медики оказали помощь.

Кроме того, взрывной волной выбиты окна в доме рядом с местом попадания. На месте работают экстренные службы, продолжается обследование территории.

