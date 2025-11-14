Российский дрон атаковал Сумы: трое пострадавших, среди них ребенок
Киев • УНН
Российский БПЛА попал в гражданскую инфраструктуру Заречного района Сум. Пострадали три человека, включая 14-летнего ребенка, которому оказывается медицинская помощь.
В Сумах российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру. По меньшей мере три человека пострадали, среди них - 14-летний ребенок. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Вражеский БпЛА попал по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. Предварительно, пострадали три человека, среди них 14-летний ребенок
По его словам, подростка доставляют в больницу, состояние – не тяжелое. У двух взрослых – легкие повреждения, медики оказали помощь.
Кроме того, взрывной волной выбиты окна в доме рядом с местом попадания. На месте работают экстренные службы, продолжается обследование территории.
