Російський дрон атакував Суми: троє постраждалих, серед них дитина
Київ • УНН
Російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру Зарічного району Сум. Постраждали троє людей, включаючи 14-річну дитину, якій надається медична допомога.
У Сумах російський дрон атакував цивільну інфраструктуру. Щонайменше троє людей постраждали, серед них - 14-річна дитина. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Ворожий БпЛА поцілив по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум. Попередньо, постраждали троє людей, серед них 14-річна дитина
За його словами, підлітка доставляють до лікарні, стан – не тяжкий. У двох дорослих – легкі ушкодження, медики надали допомогу.
Крім того, вибуховою хвилею вибиті вікна у будинку поруч із місцем влучання. На місці працюють екстрені служби, триває обстеження території.
