Китай ледь завуальовано звинуватив США у "загрозі світовому миру" перед самітом ШОС
Київ • УНН
Китай звинуватив США у "загрозі світовому миру" напередодні саміту ШОС, куди Вашингтон не запрошували. На зустрічі очікуються путін, Моді та Ердоган.
Напередодні саміту у Шанхаї, куди США ніколи не запрошували, але приймають кремлівського очільника володимира путіна, а також прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, президента Туреччини Редже́п Тайї́п Ердогана, у КНР зробили завуальований випад у "відповідь на політику США".
Передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Китай звинуватив США в "загрозі світовому миру" у своїй критиці перед тим, як прийняти у себе зустріч світових лідерів в рамках саміту ШОС. Пекін ледь завуальовано критикує суперницьку наддержаву безпосередньо перед тим, як він проведе ключову зустріч світових лідерів, куди представників Вашингтону не запрошували ніколи.
Понад 20 іноземних лідерів візьмуть участь у щорічному саміті Шанхайської організації співробітництва, блоку країн на чолі з Китаєм. Про це повідомив журналістам у п'ятницю під час брифінгу в Пекіні заступник міністра закордонних справ Лю Бін.
Серед тих, хто очікується на зустрічі в північно-східному портовому місті Тяньцзінь 31 серпня - 1 вересня, - керманич рф володимир путін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
Натякаючи на США в завуальованій формі, типовій для Китаю, Лю охарактеризував зустріч, організовану президентом Сі Цзіньпіном, як розрив з етосом "певної країни", яка "прагне поставити свої національні інтереси вище за інтереси інших".
Керівні принципи та основний дух ШОС виходять за межі застарілих концепцій, таких як зіткнення цивілізацій, менталітет холодної війни та ігри з нульовим результатом
Наразі кількість членів ШОС зросла майже вдвічі з моменту її заснування у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном і Узбекистаном. Тепер до її складу також входить низка держав-спостерігачів і партнерів по діалогу, від Монголії до Саудівської Аравії.
Нагадаємо
У КНР вважають, що в часи міжнародних заворушень "якорем стабільності" можуть бути держави Шанхайської організації співробітництва (ШОС), дружні до росії. Міністр оборони Дун Цзюнь зробив ці коментарі на зустрічі зі своїми колегами з країн ШОС у прибережному місті Циндао на сході Китаю.