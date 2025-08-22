$41.220.16
47.980.19
ukenru
08:26 • 2078 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 1924 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 8742 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 19031 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 37924 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 36227 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 45296 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 24305 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 34817 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 72771 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
Китай едва завуалированно обвинил США в «угрозе мировому миру» перед саммитом ШОС

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Китай обвинил США в «угрозе мировому миру» накануне саммита ШОС, куда Вашингтон не приглашали. На встрече ожидаются Путин, Моди и Эрдоган.

Китай едва завуалированно обвинил США в «угрозе мировому миру» перед саммитом ШОС

Накануне саммита в Шанхае, куда США никогда не приглашали, но принимают кремлевского лидера Владимира Путина, а также премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в КНР сделали завуалированный выпад в "ответ на политику США".

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Китай обвинил США в "угрозе мировому миру" в своей критике перед тем, как принять у себя встречу мировых лидеров в рамках саммита ШОС. Пекин едва завуалированно критикует соперничающую сверхдержаву непосредственно перед тем, как он проведет ключевую встречу мировых лидеров, куда представителей Вашингтона не приглашали никогда. 

Более 20 иностранных лидеров примут участие в ежегодном саммите Шанхайской организации сотрудничества, блока стран во главе с Китаем. Об этом сообщил журналистам в пятницу во время брифинга в Пекине заместитель министра иностранных дел Лю Бин.

Среди тех, кто ожидается на встрече в северо-восточном портовом городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, - глава РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Намекая на США в завуалированной форме, типичной для Китая, Лю охарактеризовал встречу, организованную председателем Си Цзиньпином, как разрыв с этосом "определенной страны", которая "стремится поставить свои национальные интересы выше интересов других".

Руководящие принципы и основной дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевым результатом

– сказал Лю. 

Сейчас количество членов ШОС выросло почти вдвое с момента ее основания в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Теперь в ее состав также входит ряд государств-наблюдателей и партнеров по диалогу, от Монголии до Саудовской Аравии.

Напомним

В КНР считают, что во времена международных беспорядков "якорем стабильности" могут быть государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), дружественные к России. Министр обороны Дун Цзюнь сделал эти комментарии на встрече со своими коллегами из стран ШОС в прибрежном городе Циндао на востоке Китая.

Игорь Тележников

