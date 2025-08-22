Китай едва завуалированно обвинил США в «угрозе мировому миру» перед саммитом ШОС
Китай обвинил США в «угрозе мировому миру» накануне саммита ШОС, куда Вашингтон не приглашали. На встрече ожидаются Путин, Моди и Эрдоган.
Накануне саммита в Шанхае, куда США никогда не приглашали, но принимают кремлевского лидера Владимира Путина, а также премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в КНР сделали завуалированный выпад в "ответ на политику США".
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Китай обвинил США в "угрозе мировому миру" в своей критике перед тем, как принять у себя встречу мировых лидеров в рамках саммита ШОС. Пекин едва завуалированно критикует соперничающую сверхдержаву непосредственно перед тем, как он проведет ключевую встречу мировых лидеров, куда представителей Вашингтона не приглашали никогда.
Более 20 иностранных лидеров примут участие в ежегодном саммите Шанхайской организации сотрудничества, блока стран во главе с Китаем. Об этом сообщил журналистам в пятницу во время брифинга в Пекине заместитель министра иностранных дел Лю Бин.
Среди тех, кто ожидается на встрече в северо-восточном портовом городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, - глава РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Намекая на США в завуалированной форме, типичной для Китая, Лю охарактеризовал встречу, организованную председателем Си Цзиньпином, как разрыв с этосом "определенной страны", которая "стремится поставить свои национальные интересы выше интересов других".
Руководящие принципы и основной дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевым результатом
Сейчас количество членов ШОС выросло почти вдвое с момента ее основания в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Теперь в ее состав также входит ряд государств-наблюдателей и партнеров по диалогу, от Монголии до Саудовской Аравии.
Напомним
