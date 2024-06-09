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Коаліція інструкторів для виправки в Україну: ініціативу Макрона не підтримали США, Німеччина, Італія та Іспанія - ЗМІ

Коаліція інструкторів для виправки в Україну: ініціативу Макрона не підтримали США, Німеччина, Італія та Іспанія - ЗМІ

Київ • УНН

 • 31158 перегляди

Франція запропонувала сформувати "коаліцію інструкторів" для відправки в Україну, але проти цієї ініціативи виступили Сполучені Штати, Німеччина, Італія та Іспанія через побоювання з приводу ризиків ескалації і подальшого втягування заходу у війну.

Франція надіслала листи до США і близько десяти європейських країн з пропозицією узяти участь у навчальній місії в Україні у складі багатонаціональної "коаліції охочих". Втім США, Німеччина, Італія та Іспанії виступили проти проведення навчань в Україні. Про це пише видання Welt, передає УНН.

Президент Франції Еммануель Макрон планує протягом кількох днів створити коаліцію для відправки західних військових інструкторів в Україну

Кілька союзників отримали запрошення відправити своїх солдатів у зону бойових дій для навчання бійців.

 "Кілька партнерів уже погодилися", - заявив Макрон у вихідні. "Ми не самотні, і ми створимо цю коаліцію найближчими днями".

Уряд США не хоче брати участь у цій ініціативі. Директор із комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив у п'ятницю ввечері в кулуарах візиту президента США Джо Байдена до Франції, що Вашингтон від самого початку дав зрозуміти, що не хоче відправляти американських солдатів в Україну. "Так було досі, так буде і в майбутньому", - наголосив Кірбі.

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За інформацією видання, минулого тижня начальник французького генштабу Тьєррі Буркхард надіслав листа до США і близько десяти європейських країн, зокрема до Великої Британії, Польщі, Нідерландів, трьох країн Балтії, Данії та Швеції, з пропозицією відповідним урядам узяти участь у навчальній місії в Україні у складі багатонаціональної "коаліції охочих".

При цьому Париж обійшов уряд Німеччини: до міністерства оборони в Берліні лист із запрошенням не надходив. За інформацією Welt, коаліційний уряд під час внутрішніх перемовин останніми тижнями кілька разів давав зрозуміти, що німецькі солдати не візьмуть участі в тренувальній місії. Однак американці зробили це раніше - і все одно отримали запрошення.

Брюссельські дипломати повідомляють, що Макрон все ще намагається організувати навчальну місію під егідою наявної Навчальної місії ЄС в Україні (EUMAM). Це потребуватиме зміни мандата місії.

Однак це цілком можливо: місія в будь-якому разі буде переглянута влітку і має бути продовжена в листопаді. Однак дипломати ЄС повідомляють, що в Брюсселі чинять опір ідеям Парижа. Більшість країн ЄС виступають проти проведення навчань в Україні.

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Уряди Німеччини, Італії та Іспанії, наприклад, побоюються, що тренування на місцях можуть створити значний ризик ескалації і ще більше втягнути Захід у війну в Україні. Угорщина, своєю чергою, на зустрічі міністрів оборони країн ЄС наприкінці травня наголосила, що в України більше немає реальних шансів на перемогу у війні.

Однак у дипломатичних колах ЄС також говорили про те, що з військового погляду існують вагомі причини для навчання українських солдатів у їхній власній країні. У цьому випадку підготовка буде більш точно відповідати потребам українських солдатів, і їм не доведеться залишати свою країну для навчання.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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