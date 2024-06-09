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Глава Міноборони Австрії заявила, що Захід перетинає червону лінію через дозвіл бити по РФ

Глава Міноборони Австрії заявила, що Захід перетинає червону лінію через дозвіл бити по РФ

Київ • УНН

 • 100949 перегляди

Міністр оборони Австрії заявив, що Захід перейшов червону межу, дозволивши Україні завдавати ударів по цілях в Росії західною зброєю.

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що країни, які дозволили Україні завдавати ударів по цілях на території Росії, перетнули червону лінію. Про це вона сказала в інтерв'ю Die Presse, передає УНН.

Деталі

Журналіст поцікавився думкою очільниці Міноборони Австрії щодо дозволу США, Франції та Німеччини українським військовим на використання західної зброї для ударів по об'єктах на території Росії.

Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну

сказала Таннер.

Інтерв'юер нагадав, що причиною такого рішення західних країн є те, що без нього Україні важко захищатися від обстрілів з території РФ, зокрема, при обороні Харківської області. Він поцікавився, чи не вважає міністерка, що Україна має на це право.

"Як військово нейтральній державі, не нам судити", – відповіла на це Таннер.

Кемерон: Україна має право бити по Росії наданою Британією зброєю03.05.24, 08:05 • 49702 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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