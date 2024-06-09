Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ

Министра обороны Австрии Клаудия Таннер считает, что страны, которые позволили Украине наносить удары по целям на территории России, пересекли красную линию. Об этом она сказала в интервью Die Presse, передает УНН.

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Журналист поинтересовался мнением главы Минобороны Австрии относительно разрешения США, Франции и Германии украинским военным на использование западного оружия для ударов по объектам на территории России.

Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину сказала Таннер.

Интервьюер напомнил, что причиной такого решения западных стран является то, что без него Украине трудно защищаться от обстрелов с территории РФ, в частности, при обороне Харьковской области. Он заинтересовался, не считает ли министр, что Украина имеет на это право.

"Как военно нейтральному государству, не нам судить", – ответила на это Таннер.

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