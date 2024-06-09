Коалиция инструкторов для выправки в Украине: инициативу Макрона не поддержали США, Германия, Италия и Испания - СМИ

Франция направила письма в США и около десяти европейских стран с предложением принять участие в учебной миссии в Украине в составе многонациональной "коалиции желающих". Впрочем США, Германия, Италия и Испании выступили против проведения учений в Украине. Об этом пишет издание Welt, передает УНН.

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Несколько союзников получили приглашение отправить своих солдат в зону боевых действий для обучения бойцов.

"несколько партнеров уже согласились", - заявили Макрон в выходные. "Мы не одиноки, и мы создадим эту коалицию в ближайшие дни".

Правительство США не хочет участвовать в этой инициативе. Директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в пятницу вечером в кулуарах визита президента США Джо Байдена во Францию, что Вашингтон с самого начала дал понять, что не хочет отправлять американских солдат на Украину. "Так было до сих пор, так будет и в будущем", - подчеркнул Кирби.

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По информации издания, на прошлой неделе начальник французского генштаба Тьерри Буркхард направил письмо в США и около десяти европейских стран, в частности в Великобританию, Польшу, Нидерланды, три страны Балтии, Данию и Швецию, с предложением соответствующим правительствам принять участие в учебной миссии в Украине в составе многонациональной "коалиции желающих".

При этом Париж обошел правительство Германии: в Министерство обороны в Берлине письмо с приглашением не поступало. По информации Welt, коалиционное правительство во время внутренних переговоров в последние недели несколько раз давало понять, что немецкие солдаты не примут участия в тренировочной миссии. Однако американцы сделали это раньше-и все равно получили приглашение.

Брюссельские дипломаты сообщают, что Макрон все еще пытается организовать учебную миссию под эгидой имеющейся учебной миссии ЕС в Украине (EUMAM). Это потребует изменения мандата миссии.

Однако это вполне возможно: миссия в любом случае будет пересмотрена летом и должна быть продолжена в ноябре. Однако дипломаты ЕС сообщают, что в Брюсселе сопротивляются идеям Парижа. Большинство стран ЕС выступают против проведения учений в Украине.

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Правительства Германии, Италии и Испании, например, опасаются, что тренировки на местах могут создать значительный риск эскалации и еще больше втянуть Запад в войну в Украине. Венгрия, в свою очередь, на встрече министров обороны стран ЕС в конце мая подчеркнула, что у Украины больше нет реальных шансов на победу в войне.

Однако в дипломатических кругах ЕС также говорили о том, что с военной точки зрения существуют веские причины для обучения украинских солдат в их собственной стране. В этом случае подготовка будет более точно соответствовать потребностям украинских солдат, и им не придется покидать свою страну для обучения.

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