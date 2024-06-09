NYP: НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США
Киев • УНН
НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры", которые позволят войскам США и союзников быстро добраться до линии фронта в случае более масштабной наземной войны с Россией в Европе. Планируется, что войска прибудут в различные порты и проедут через несколько стран, чтобы достичь зон потенциальных конфликтов.
НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры", чтобы позволить войскам США и другим силам союзников быстрее достичь линии фронта в случае более широкой наземной войны Европы с Россией. Об этом пишет New York Post, передает УНН.
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Отмечается, что этому шагу предшествовали предупреждения лидеров стран-членов Альянса, которые призвали западные правительства подготовиться к полномасштабной войне с Россией примерно в следующие 20 лет.
Новые маршруты расширят существующие договоренности, действующие с прошлого года, когда Альянс согласился иметь 300 000 военных в состоянии высокой готовности во время саммита в Вильнюсе, Литва. Согласно нынешним планам, американские войска в ы садятся в портах Нидерландов, а затем поездом переправятся через Германию в Польшу
По данным СМИ, в настоящее время НАТО также готовится перетасовать эти точки выхода войск в случае, если Россия начнет атаку на Нидерланды или уничтожит порты в Северной Европе.
Другие планы, которые разрабатываются, включают прибытие американских войск к итальянским поэтам и путешествие по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, граничащую с Украиной. Войска также могут быть отправлены в порты Греции или Турции, прежде чем пересечь Болгарию и Румынию, чтобы добраться до восточной части Альянса. Дополнительные планы включают прибытие войск в порты Балкан, Норвегии, Швеции и Финляндии
Журналисты напоминают, что Путин в последние дни усилил свою риторику после того, как США и Германия дали Украине зеленый свет на использование своего оружия для атаки на некоторые цели на российской территории. В среду Путин предупредил, что Россия может предоставить своим союзникам оружие дальнего действия для использования против западных целей, и намекнул, что Москва будет использовать ядерное оружие, если ее страна окажется под угрозой.
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