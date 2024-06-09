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NYP: НАТО готується до потенційної наземної війни з РФ з залученням військ США

Київ • УНН

 • 26847 перегляди

НАТО розробляє "сухопутні коридори", які дозволять військам США і союзників швидко дістатися до лінії фронту в разі більш масштабної наземної війни з Росією в Європі. Планується, що війська прибудуть в різні порти і проїдуть через кілька країн, щоб досягти зон потенційних конфліктів.

НАТО розробляє "сухопутні коридори", щоб дозволити військам США та іншим силам союзників швидше досягти лінії фронту в разі ширшої наземної війни Європи з Росією. Про це пише New York Post, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цьому кроку передували попередження лідерів країн-членів Альянсу, які закликали західні уряди підготуватися до повномасштабної війни з Росією приблизно у наступні 20 років.

Нові маршрути розширять існуючі домовленості, які діють з минулого року, коли Альянс погодився мати 300 000 військових у стані високої готовності під час саміту у Вільнюсі, Литва. Згідно з нинішніми планами, американські війська висадяться в портах Нідерландів, а потім потягом переправляться через Німеччину до Польщі

пише видання.

За даними ЗМІ, нині НАТО також готується перетасувати ці точки входу військ у разі, якщо Росія почне атаку на Нідерланди або знищить порти в Північній Європі.

Інші плани, які розробляються, передбачають прибуття американських військ до італійських портів і подорожування по суші через Словенію та Хорватію до Угорщини, що межує з Україною. Війська також можуть бути направлені до портів Греції чи Туреччини, перш ніж перетнути Болгарію та Румунію, щоб дістатися до східної частини Альянсу. Додаткові плани включають прибуття військ до портів Балкан, Норвегії, Швеції та Фінляндії

зазначає ЗМІ.

Журналісти нагадують, що Путін останніми днями посилив свою риторику після того, як США та Німеччина дали Україні зелене світло на використання своєї зброї для атакна деякі цілі на російській території. У середу Путін попередив, що Росія може надати своїм союзникам зброю далекого радіусу дії для використання проти західних цілей, і натякнув, що Москва використає ядерну зброю, якщо її країна опиниться під загрозою.

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