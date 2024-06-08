Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий
рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский
Подрыв Каховской ГЭС: Укргидроэнерго готовит иск против рф на 2,5 млрд евро
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Родила ребенка на улице, положила их в пакет и понесла к своей матери: в Одесской области на роженицу составили протокол
Ратификация не несет рисков: в ОП состоялось межведомственное совещание по Римскому уставу
Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении: продолжаются девять боевых столкновений
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном
Украина и Франция готовят новую систему основу для тренировки подразделений украинской армии. Кроме того, благодаря переговорам и встречам во Франции есть новые решения для украинской обороны – от Франции и Соединенных Штатов, заявил Зеленский.
Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий
По данным ОП, сегодняшние переговоры стали очередным этапом на пути имплементации Совместной декларации G7 о поддержке Украины и подготовки к заключению соглашения о безопасности между Украиной и ЕС.
рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский
Российская армия не смогла реализовать свою Харьковскую операцию, и Украина сдерживает ее и уничтожает российские подразделения, вторгшиеся на ее территорию, при этом, по словам президента Зеленского, харьковское направление еще больше укрепляется.
Подрыв Каховской ГЭС: Укргидроэнерго готовит иск против рф на 2,5 млрд евро
"Укргидроэнерго" готовится подать иск в Международный арбитражный суд против России на 2,5 миллиарда евро в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Оккупанты атаковали село на Харьковщине: разрушена школа, есть жертва
В Харьковской области в результате атаки рф на село было разрушено здание школы, один человек погиб и еще один получил ранения, а также были повреждены магазин и жилые здания.
Родила ребенка на улице, положила их в пакет и понесла к своей матери: в Одесской области на роженицу составили протокол
В Одесской области женщина родила дочь на улице, положила ее в пакет и понесла к своей матери, которая занимается еще пятью ее несовершеннолетними детьми. Полицейские составили в отношении роженицы протокол, а ребенка - отобрали.
Ратификация не несет рисков: в ОП состоялось межведомственное совещание по Римскому уставу
Украина провела межведомственное совещание для обсуждения необходимости ратификации Римского устава Международного уголовного суда с целью усиления усилий по привлечению граждан России к ответственности за преступления, совершенные во время войны.
Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении: продолжаются девять боевых столкновений
Общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас возросло до 56. Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении – там произошло более 40 процентов сегодняшних вражеских атак
Завтра в Украине "свет" будут выключать с 20:00 до 22:00
Завтра в Украине почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей будут действовать только с 20:00 до 22:00, при этом на объектах критически важной инфраструктуры ограничений электроснабжения не будет.
ООН внесет Израиль и ХАМАС в список стран, нарушающих права детей в условиях конфликта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит Совету Безопасности доклад о том, что Израиль и ХАМАС нарушили права детей в ходе своего конфликта, что потенциально может привести к их включению в ежегодный список действующих лиц ООН, обвиняемых в преступлениях против детей.