Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новой системной основы для тренировки подразделений украинской армии к которой присоединится Франция, передает УНН.

"Работаем... над тем, чтобы обеспечить больше резервов нашей армии. Сейчас благодаря переговорам и встречам во Франции мы имеем новые решения для украинской обороны – от Франции и Соединенных Штатов. Спасибо, друзья!"- сообщил Зеленский.

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Кроме того, по словам Президента, есть прогресс и по артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155 - готовим новую производственную платформу. Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЕБ.

"Спасибо Франции и Эммануэлю лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии", - резюмировал Зеленский.

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