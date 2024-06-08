Готуємо нову основу для тренування підрозділів української армії: Зеленський про домовленості з Макроном
Київ • УНН
Україна та Франція готують нову системну основу для тренування підрозділів української армії. Крім того, завдяки перемовинам і зустрічам у Франції маємо нові рішення для української оборони – від Франції та Сполучених Штатів, заявив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нової системної основи для тренування підрозділів української армії до якої долучиться Франція, передає УНН.
"Працюємо... над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії. Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони – від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі!" - повдіомив Зеленський.
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Крім того, за словами Президента, є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155 - готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ.
"Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів і забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії", - резюмував Зеленський.
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