Кіпр вводить кримінальну відповідальність за обхід санкцій проти росії

Кіпр запроваджує кримінальну відповідальність за обходи санкцій проти росії. Тепер злочином на Кіпрі вважатиметься надання економічних ресурсів підсанкційним особам. Для росіян із кіпрським паспортом це може включати рахунки у підсанкційних банках РФ, роботу в компаніях із санкційного списку ЄС та надання послуг бізнесу з російським участю. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Зазначається, що Кіпр реалізує директиву Європарламенту, згідно з якою держави-члени ЄС мали прийняти відповідні норми ще до 20 травня. Однак тоді законодавчі зміни впровадили лише Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина, Фінляндія та Швеція. Після цього Брюссель закликав ще 18 країн ввести подібні правила (окрім Нідерландів, де закон уже діє, та Данії, для якої зроблено виняток).

Тепер у юрисдикції Кіпру злочином вважатиметься надання економічних ресурсів особам, що підпадають під санкції, що може трактуватися досить широко, зазначає російське видання "Коммерсант", посилаючись на думку експертів. Зокрема, для росіян із паспортом Кіпру порушенням закону можуть вважати наявність рахунків у підсанкційних банках рф, роботу в компаніях зі списку санкцій ЄС, а також надання бізнесу з російським участю послуг, наприклад консультаційних