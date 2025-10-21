$41.730.10
20 жовтня, 15:34
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Кіпр вводить кримінальну відповідальність за обхід санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Кіпр криміналізує надання економічних ресурсів підсанкційним особам, що може включати рахунки в підсанкційних банках РФ для росіян з кіпрським паспортом. Це реалізація директиви Європарламенту, яку до 20 травня впровадили лише сім країн ЄС.

Кіпр вводить кримінальну відповідальність за обхід санкцій проти росії

Кіпр запроваджує кримінальну відповідальність за обходи санкцій проти росії. Тепер злочином на Кіпрі вважатиметься надання економічних ресурсів підсанкційним особам. Для росіян із кіпрським паспортом це може включати рахунки у підсанкційних банках РФ, роботу в компаніях із санкційного списку ЄС та надання послуг бізнесу з російським участю. Про це інформує УНН з посиланням на DW

Деталі

Зазначається, що Кіпр реалізує директиву Європарламенту, згідно з якою держави-члени ЄС мали прийняти відповідні норми ще до 20 травня. Однак тоді законодавчі зміни впровадили лише Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина, Фінляндія та Швеція. Після цього Брюссель закликав ще 18 країн ввести подібні правила (окрім Нідерландів, де закон уже діє, та Данії, для якої зроблено виняток).  

Тепер у юрисдикції Кіпру злочином вважатиметься надання економічних ресурсів особам, що підпадають під санкції, що може трактуватися досить широко, зазначає російське видання "Коммерсант", посилаючись на думку експертів. Зокрема, для росіян із паспортом Кіпру порушенням закону можуть вважати наявність рахунків у підсанкційних банках рф, роботу в компаніях зі списку санкцій ЄС, а також надання бізнесу з російським участю послуг, наприклад консультаційних

- йдеться у дописі.

За даними DW, у 2024 році кіпрська влада позбавила громадянства 77 іноземців, які отримали "золоті паспорти" за інвестиційною програмою, серед них — сім російських мільярдерів, включно з Олегом Дерипаскою та Михайлом Гуцерієвим.

Програму видачі "золотих паспортів" Кіпр призупинив у 2020 році через численні зловживання

- пише DW.

У 2019 році повідомлялося, що близько 40% паспортів у рамках програми отримали громадяни росії.

Нагадаємо

У 2024 році Європейський Союз затвердив кримінальні покарання, включаючи тюремне ув'язнення і штрафи, за допомогу в обході санкцій ЄС, таких як заборона на в'їзд, торгівля санкційними товарами або заборонена фінансова діяльність.

Єврокомісія запропонувала цю директиву у грудні 2022 року, щоб обмежити обхід санкцій та посилити правозастосування. У відповідь на російську агресію проти України ЄС вжив безпрецедентної кількості обмежувальних заходів, щоб послабити економічну базу росії та обмежити її здатність вести війну.  

19-й пакет санкцій ЄС проти рф очікує ухвалення цього тижня - Каллас20.10.25, 08:43

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейський парламент
Латвія
Фінляндія
Брюссель
Данія
Люксембург
Литва
Швеція
Нідерланди
Словаччина
Естонія
Кіпр