Кипр вводит уголовную ответственность за обход санкций против России
Киев • УНН
Кипр криминализирует предоставление экономических ресурсов подсанкционным лицам, что может включать счета в подсанкционных банках РФ для россиян с кипрским паспортом. Это реализация директивы Европарламента, которую до 20 мая внедрили только семь стран ЕС.
Кипр вводит уголовную ответственность за обход санкций против России. Теперь преступлением на Кипре будет считаться предоставление экономических ресурсов подсанкционным лицам. Для россиян с кипрским паспортом это может включать счета в подсанкционных банках РФ, работу в компаниях из санкционного списка ЕС и оказание услуг бизнесу с российским участием. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.
Детали
Отмечается, что Кипр реализует директиву Европарламента, согласно которой государства-члены ЕС должны были принять соответствующие нормы еще до 20 мая. Однако тогда законодательные изменения внедрили только Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Финляндия и Швеция. После этого Брюссель призвал еще 18 стран ввести подобные правила (кроме Нидерландов, где закон уже действует, и Дании, для которой сделано исключение).
Теперь в юрисдикции Кипра преступлением будет считаться предоставление экономических ресурсов лицам, подпадающим под санкции, что может трактоваться достаточно широко, отмечает российское издание "Коммерсант", ссылаясь на мнение экспертов. В частности, для россиян с паспортом Кипра нарушением закона могут считать наличие счетов в подсанкционных банках РФ, работу в компаниях из списка санкций ЕС, а также предоставление бизнесу с российским участием услуг, например консультационных
По данным DW, в 2024 году кипрские власти лишили гражданства 77 иностранцев, получивших "золотые паспорта" по инвестиционной программе, среди них — семь российских миллиардеров, включая Олега Дерипаску и Михаила Гуцериева.
Программу выдачи "золотых паспортов" Кипр приостановил в 2020 году из-за многочисленных злоупотреблений
В 2019 году сообщалось, что около 40% паспортов в рамках программы получили граждане России.
Напомним
В 2024 году Европейский Союз утвердил уголовные наказания, включая тюремное заключение и штрафы, за помощь в обходе санкций ЕС, таких как запрет на въезд, торговля санкционными товарами или запрещенная финансовая деятельность.
Еврокомиссия предложила эту директиву в декабре 2022 года, чтобы ограничить обход санкций и усилить правоприменение. В ответ на российскую агрессию против Украины ЕС принял беспрецедентное количество ограничительных мер, чтобы ослабить экономическую базу России и ограничить ее способность вести войну.
19-й пакет санкций ЕС против рф ожидает принятия на этой неделе - Каллас20.10.25, 08:43 • 2792 просмотра