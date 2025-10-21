Кипр вводит уголовную ответственность за обход санкций против России. Теперь преступлением на Кипре будет считаться предоставление экономических ресурсов подсанкционным лицам. Для россиян с кипрским паспортом это может включать счета в подсанкционных банках РФ, работу в компаниях из санкционного списка ЕС и оказание услуг бизнесу с российским участием. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что Кипр реализует директиву Европарламента, согласно которой государства-члены ЕС должны были принять соответствующие нормы еще до 20 мая. Однако тогда законодательные изменения внедрили только Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Финляндия и Швеция. После этого Брюссель призвал еще 18 стран ввести подобные правила (кроме Нидерландов, где закон уже действует, и Дании, для которой сделано исключение).

Теперь в юрисдикции Кипра преступлением будет считаться предоставление экономических ресурсов лицам, подпадающим под санкции, что может трактоваться достаточно широко, отмечает российское издание "Коммерсант", ссылаясь на мнение экспертов. В частности, для россиян с паспортом Кипра нарушением закона могут считать наличие счетов в подсанкционных банках РФ, работу в компаниях из списка санкций ЕС, а также предоставление бизнесу с российским участием услуг, например консультационных - говорится в сообщении.

По данным DW, в 2024 году кипрские власти лишили гражданства 77 иностранцев, получивших "золотые паспорта" по инвестиционной программе, среди них — семь российских миллиардеров, включая Олега Дерипаску и Михаила Гуцериева.

Программу выдачи "золотых паспортов" Кипр приостановил в 2020 году из-за многочисленных злоупотреблений - пишет DW.

В 2019 году сообщалось, что около 40% паспортов в рамках программы получили граждане России.

Напомним

В 2024 году Европейский Союз утвердил уголовные наказания, включая тюремное заключение и штрафы, за помощь в обходе санкций ЕС, таких как запрет на въезд, торговля санкционными товарами или запрещенная финансовая деятельность.

Еврокомиссия предложила эту директиву в декабре 2022 года, чтобы ограничить обход санкций и усилить правоприменение. В ответ на российскую агрессию против Украины ЕС принял беспрецедентное количество ограничительных мер, чтобы ослабить экономическую базу России и ограничить ее способность вести войну.

