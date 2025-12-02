Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту

$42.270.07
Ексклюзив
06:00 • 1128 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 17018 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 31486 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 24772 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 25490 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 26285 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 23051 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23694 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 46980 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20706 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 8942 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 11053 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії02:19 • 9820 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 7886 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 8034 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 1104 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 22031 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 29108 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 37631 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 46975 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 25559 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 28441 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 85251 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 61180 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 77476 перегляди
Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 226 бойових зіткнень, що на третину більше, ніж днем раніше, з найбільшою активністю на Покровському напрямку. Противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, здійснивши 3 547 обстрілів.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту

226 боїв сталося на фронті минулої доби, що на третину більше, ніж днем раніше, найбільше - на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 2 грудня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 547 обстрілів, зокрема 112 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 228 дронів-камікадзе.  

Авіаційного удару зазнав населений пункт Зазірки Сумської області.  

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога.  

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши 18 керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.  

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки.  

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.  

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного.  

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки.  

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок.  

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка й Бересток.  

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.  

Ситуація у Покровську: окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях - 7-й корпус ДШВ01.12.25, 15:17 • 2940 переглядiв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного.  

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 18 ворожих спроб просунутися вперед у районах Затишшя, Нового Запоріжжя, Зеленого Гаю, Варварівки, Привільного та Гуляйполя.  

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій.  

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівки.  

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.  

Понад 1100 окупантів та 51 безпілотник у перший день зими: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога02.12.25, 07:17 • 1250 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ