Число боев на фронте за сутки выросло на треть: Генштаб обновил карту

226 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на треть больше, чем днем ранее, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 2 декабря в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3 547 обстрелов, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3 228 дронов-камикадзе.

Авиационному удару подвергся населенный пункт Зазирки Сумской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросив 18 управляемых авиабомб, совершил 116 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасильевки.

На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шийковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Карповки, Среднего, Шандриголово, Новоселовки, Дробышево, Ставков и Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах Пазеного, Николаевки и Ступочек.

На Константиновском направлении противник совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николайполье, Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах Нового Шахового, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахового, Родинского, Мирнограда, Новоэкономического, Ровного, Покровска, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего, Филии и в сторону населенного пункта Гришино.

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Гая, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 18 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Затишья, Нового Запорожья, Зеленого Гая, Варваровки, Привольного и Гуляйполя.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

