Число боев на фронте за сутки выросло на треть: Генштаб обновил карту

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 3490 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 18145 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 32749 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 25670 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 26246 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 26684 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 23335 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23850 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47741 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20769 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 10193 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 11802 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории02:19 • 10676 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 9270 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 9566 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 3490 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 22773 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 29762 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 38284 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47741 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Елена Зеленская
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Волчанск
Купянск
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 25897 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 28767 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 85584 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 61448 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 77742 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Золото
Дипломатка
Отопление

Число боев на фронте за сутки выросло на треть: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 750 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 226 боевых столкновений, что на треть больше, чем днем ранее, с наибольшей активностью на Покровском направлении. Противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, совершив 3 547 обстрелов.

Число боев на фронте за сутки выросло на треть: Генштаб обновил карту

226 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на треть больше, чем днем ранее, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 2 декабря в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3 547 обстрелов, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3 228 дронов-камикадзе.  

Авиационному удару подвергся населенный пункт Зазирки Сумской области.  

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава врага.  

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросив 18 управляемых авиабомб, совершил 116 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.  

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасильевки.  

На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шийковки и Новоплатоновки.  

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Карповки, Среднего, Шандриголово, Новоселовки, Дробышево, Ставков и Заречного.  

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.  

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах Пазеного, Николаевки и Ступочек.  

На Константиновском направлении противник совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николайполье, Константиновка и Бересток.  

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах Нового Шахового, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахового, Родинского, Мирнограда, Новоэкономического, Ровного, Покровска, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего, Филии и в сторону населенного пункта Гришино.  

Ситуация в Покровске: оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях - 7-й корпус ДШВ01.12.25, 15:17 • 2956 просмотров

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Гая, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного.  

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 18 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Затишья, Нового Запорожья, Зеленого Гая, Варваровки, Привольного и Гуляйполя.  

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.  

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновки.  

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.  

Более 1100 оккупантов и 51 беспилотник в первый день зимы: Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага02.12.25, 07:17 • 1588 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск