Ситуация в Покровске: оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях - 7-й корпус ДШВ
Киев • УНН
За прошедший месяц враг провалил план оккупации Покровской агломерации, понеся значительные потери. Только в Покровске ликвидировано 519 оккупантов, что соизмеримо с численностью батальона.
Враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации, захватчики продолжают нести потери, застряв в городских боях - только в Покровске в прошлом месяце количество потерь противника соизмеримо с численностью целого батальона. Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров, но их поражают, и подобные перемещения врага – не признак окружения, сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ в сводке о ситуации в Покровской агломерации по состоянию на 1 декабря, пишет УНН.
Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага. Наши воины готовятся к выполнению задач в зимний период. Укрепляем и надлежащим образом обустраиваем позиции. Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Напомним, военно-политическое руководство объявило о так называемом окружении группировки еще в октябре. Вместо этого оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях
Детали
В ноябре украинские военные, как отмечается, ликвидировали в Покровской агломерации 1221 оккупантов, еще 545 – ранены. Силы обороны уничтожили и повредили – 140 единиц авто- и мототранспорта, 7 боевых бронированных машин и 3 танка. Также украинские воины сбили 3220 БПЛА всех видов.
"Только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 – ранили. Такое количество потерь – соизмеримо с численностью целого батальона", - говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.
Что касается логистики. Логистические пути уязвимы к огневому воздействию противника, что затрудняет обеспечение и маневр. Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Однако украинские военные выявляют и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага – не признак окружения
"В частности, в Мирнограде логистика остается затрудненной. Наши подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации. В частности, на днях украинские военные проводили замену личного состава", - отметили в 7-м корпусе ДШВ.
Также в ДШВ показали видео – результаты работы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" совместно со смежными подразделениями, действующими в Покровске к югу от железнодорожного полотна. "После обнаружения семи российских оккупантов украинские военные вступили в бой. Часть зачистили в стрелковом бою. Другую часть, которая притворялась мертвой, – ликвидировали с помощью FPV", - говорится в сообщении.
