Ситуация в Покровске: оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях - 7-й корпус ДШВ

13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от Генштаба 1 декабря, 06:15
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видео 1 декабря, 07:10
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака 08:53
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы 09:30
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит 10:58
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями 12:30
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы 09:30
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря 1 декабря, 07:43
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 24380 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря 1 декабря, 06:00
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой 29 ноября, 16:59
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой 29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении 28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел" 27 ноября, 06:49
Ситуация в Покровске: оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях - 7-й корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 794 просмотра

За прошедший месяц враг провалил план оккупации Покровской агломерации, понеся значительные потери. Только в Покровске ликвидировано 519 оккупантов, что соизмеримо с численностью батальона.

Ситуация в Покровске: оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях - 7-й корпус ДШВ

Враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации, захватчики продолжают нести потери, застряв в городских боях - только в Покровске в прошлом месяце количество потерь противника соизмеримо с численностью целого батальона. Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров, но их поражают, и подобные перемещения врага – не признак окружения, сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ в сводке о ситуации в Покровской агломерации по состоянию на 1 декабря, пишет УНН.

Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага. Наши воины готовятся к выполнению задач в зимний период. Укрепляем и надлежащим образом обустраиваем позиции. Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Напомним, военно-политическое руководство объявило о так называемом окружении группировки еще в октябре. Вместо этого оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях

- сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Детали

В ноябре украинские военные, как отмечается, ликвидировали в Покровской агломерации 1221 оккупантов, еще 545 – ранены. Силы обороны уничтожили и повредили – 140 единиц авто- и мототранспорта, 7 боевых бронированных машин и 3 танка. Также украинские воины сбили 3220 БПЛА всех видов.

"Только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 – ранили. Такое количество потерь – соизмеримо с численностью целого батальона", - говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Что касается логистики. Логистические пути уязвимы к огневому воздействию противника, что затрудняет обеспечение и маневр. Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Однако украинские военные выявляют и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага – не признак окружения

- подчеркнули в 7-м корпусе ДШВ.

"В частности, в Мирнограде логистика остается затрудненной. Наши подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации. В частности, на днях украинские военные проводили замену личного состава", - отметили в 7-м корпусе ДШВ.

Также в ДШВ показали видео – результаты работы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" совместно со смежными подразделениями, действующими в Покровске к югу от железнодорожного полотна. "После обнаружения семи российских оккупантов украинские военные вступили в бой. Часть зачистили в стрелковом бою. Другую часть, которая притворялась мертвой, – ликвидировали с помощью FPV", - говорится в сообщении.

Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от Генштаба 01.12.25, 08:15

Юлия Шрамко

