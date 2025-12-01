$42.190.00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 26540 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 39844 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 35855 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 37688 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 36368 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 35367 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42411 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 33521 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 28256 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 171 боевом столкновении за прошедшие сутки, что на треть меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои зафиксированы на Покровском направлении, где наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора.

Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от Генштаба

171 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, что на треть меньше, чем днем ранее, горячее всего как и прежде на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 1 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4309 обстрелов, в том числе 93 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6062 дрона-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Тихое Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализничное, Луговское, Косовцево, Веселянка, Лукьяновское, Григоровское Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиационные бомбы, совершил 178 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филиал и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровное, Гришино, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили девять вражеских попыток продвинуться вперед в направлениях Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районах Сладкого и Успеновки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

