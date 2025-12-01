Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 171 боевом столкновении за прошедшие сутки, что на треть меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои зафиксированы на Покровском направлении, где наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора.
171 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, что на треть меньше, чем днем ранее, горячее всего как и прежде на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 1 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение
Вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4309 обстрелов, в том числе 93 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6062 дрона-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Тихое Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализничное, Луговское, Косовцево, Веселянка, Лукьяновское, Григоровское Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.
"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиационные бомбы, совершил 178 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.
На Купянском направлении вчера противник наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филиал и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровное, Гришино, Новопавловка.
На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили девять вражеских попыток продвинуться вперед в направлениях Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районах Сладкого и Успеновки.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери врага: российская армия недосчиталась более 1000 солдат и 239 БпЛА за сутки01.12.25, 07:15 • 1392 просмотра