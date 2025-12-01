Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від Генштабу

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
07:43 • 3660 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 4048 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 12806 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 31159 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 44384 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 39459 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 40708 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38064 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 36289 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42886 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
89%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"30 листопада, 22:55 • 11806 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto30 листопада, 23:58 • 15631 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 11859 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 19043 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times03:12 • 5886 перегляди
Публікації
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 3634 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 12799 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 61202 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 100167 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 82174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 61202 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 50135 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 66554 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 85522 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 116775 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Шахед-136
The New York Times

Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 4142 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 171 бойове зіткнення минулої доби, що на третину менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора.

Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від Генштабу

171 бій стався на фронті минулої доби, що на третину менше, ніж днем раніше, найгарячіше залишається на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 1 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тихе Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве, Веселянка, Лук’янівське, Григорівське Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп’янському напрямку вчора противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

На Краматорському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять ворожих спроб просунутися вперед в напрямках Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районах Солодкого й Успенівки.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога: російська армія недорахувалась понад 1000 солдатів та 239 БпЛА за добу01.12.25, 07:15 • 2552 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Херсонська область
Гуляйполе
Сіверськ
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ