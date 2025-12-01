Ситуація у Покровську: окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях - 7-й корпус ДШВ

Ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації, загарбники продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях - лише у Покровську минулого місяця кількість втрат противника співмірна з чисельністю цілого батальйону. Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів, але їх уражають, і подібні переміщення ворога – не ознака оточення, повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у зведенні про ситуацію у Покровській агломерації станом на 1 грудня, пише УНН.

Попри складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Укріплюємо та належно облаштовуємо позиції. Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Нагадаємо, військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях

У листопаді українські військові, як зазначається, ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупантів, ще 545 – поранені. Сили оборони знищили та пошкодили – 140 одиниць авто- та мототранспорту, 7 бойових броньованих машин та 3 танки. Також українські воїни збили 3220 БПЛА всіх видів.

"Лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат – співмірна з чисельністю цілого батальйону", - ідеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

Щодо логістики. Логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу противника, що ускладнює забезпечення та маневр. Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення