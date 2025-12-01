$42.270.07
Ексклюзив
12:41 • 1894 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 9862 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 12914 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 22644 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 16434 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 27371 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36401 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49121 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41673 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42998 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
Ситуація у Покровську: окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях - 7-й корпус ДШВ

Київ • УНН

 • 424 перегляди

За минулий місяць ворог провалив план окупації Покровської агломерації, зазнавши значних втрат. Лише в Покровську ліквідовано 519 окупантів, що співмірно з чисельністю батальйону.

Ситуація у Покровську: окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях - 7-й корпус ДШВ

Ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації, загарбники продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях - лише у Покровську минулого місяця кількість втрат противника співмірна з чисельністю цілого батальйону. Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів, але їх уражають, і подібні переміщення ворога – не ознака оточення, повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у зведенні про ситуацію у Покровській агломерації станом на 1 грудня, пише УНН.

Попри складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Укріплюємо та належно облаштовуємо позиції. Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Нагадаємо, військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях

- повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

Деталі

У листопаді українські військові, як зазначається, ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупантів, ще 545 – поранені. Сили оборони знищили та пошкодили – 140 одиниць авто- та мототранспорту, 7 бойових броньованих машин та 3 танки. Також українські воїни збили 3220 БПЛА всіх видів.

"Лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат – співмірна з чисельністю цілого батальйону", - ідеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

Щодо логістики. Логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу противника, що ускладнює забезпечення та маневр. Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення

- наголосили у 7-му корпусі ДШВ.

"Зокрема, у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Наші підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. Зокрема, днями українські військові проводили заміну особового складу", - зазначили у 7-му корпусі ДШВ.

Також у ДШВ показали відео – результати роботи 425-го окремого штурмового полку "Скеля" спільно із суміжними підрозділами, що діють у Покровську на південь від залізничного полотна. "Після виявлення семи російських окупантів українські військові вступили у бій. Частину зачистили у стрілецькому бою. Іншу частину, яка вдавала мертвих, – ліквідували за допомогою FPV", - ідеться у повідомленні.

Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від Генштабу01.12.25, 08:15 • 14238 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград
Збройні сили України