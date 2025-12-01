Ситуація у Покровську: окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях - 7-й корпус ДШВ
Київ • УНН
За минулий місяць ворог провалив план окупації Покровської агломерації, зазнавши значних втрат. Лише в Покровську ліквідовано 519 окупантів, що співмірно з чисельністю батальйону.
Ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації, загарбники продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях - лише у Покровську минулого місяця кількість втрат противника співмірна з чисельністю цілого батальйону. Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів, але їх уражають, і подібні переміщення ворога – не ознака оточення, повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у зведенні про ситуацію у Покровській агломерації станом на 1 грудня, пише УНН.
Попри складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Укріплюємо та належно облаштовуємо позиції. Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Нагадаємо, військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях
Деталі
У листопаді українські військові, як зазначається, ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупантів, ще 545 – поранені. Сили оборони знищили та пошкодили – 140 одиниць авто- та мототранспорту, 7 бойових броньованих машин та 3 танки. Також українські воїни збили 3220 БПЛА всіх видів.
"Лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат – співмірна з чисельністю цілого батальйону", - ідеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ.
Щодо логістики. Логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу противника, що ускладнює забезпечення та маневр. Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення
"Зокрема, у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Наші підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. Зокрема, днями українські військові проводили заміну особового складу", - зазначили у 7-му корпусі ДШВ.
Також у ДШВ показали відео – результати роботи 425-го окремого штурмового полку "Скеля" спільно із суміжними підрозділами, що діють у Покровську на південь від залізничного полотна. "Після виявлення семи російських окупантів українські військові вступили у бій. Частину зачистили у стрілецькому бою. Іншу частину, яка вдавала мертвих, – ліквідували за допомогою FPV", - ідеться у повідомленні.
