Более 1100 оккупантов и 51 беспилотник в первый день зимы: Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 декабря, 17:14 • 14774 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 27262 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 22895 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 23762 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 25046 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 22527 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23307 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 45567 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20577 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 43313 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
94%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Судан открывает двери россии: Хартум предлагает москве первую военно-морскую базу в Африке – WSJPhoto1 декабря, 19:29 • 4742 просмотра
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 6754 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ00:09 • 9088 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 5924 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 5774 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 20596 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 27801 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 36491 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 45571 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 43316 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 24985 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 27854 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 84695 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 60707 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 76998 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Шахед-136
Золото
Дипломатка

Более 1100 оккупантов и 51 беспилотник в первый день зимы: Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 10 просмотра

1 декабря российские войска потеряли 1110 солдат и 51 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.25 составляют более 1,1 миллиона личного состава.

Более 1100 оккупантов и 51 беспилотник в первый день зимы: Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага

За сутки 1 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1110 солдат и 51 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1175030 (+1110) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11387 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23679 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 34768 (+14)
          • РСЗО ‒ 1552 (0)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 430 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 86141 (+51)
                    • крылатые ракеты ‒ 4024 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68641 (+58)
                            • специальная техника ‒ 4011 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

                              Из-за значительных потерь Россия бросает на штурм Покровска резервные силы - Группировка войск "Восток"27.11.25, 01:00 • 4604 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина