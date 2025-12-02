Более 1100 оккупантов и 51 беспилотник в первый день зимы: Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага

За сутки 1 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1110 солдат и 51 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1175030 (+1110) человек ликвидировано

танков ‒ 11387 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23679 (+1)

артиллерийских систем ‒ 34768 (+14)

РСЗО ‒ 1552 (0)

средства ПВО ‒ 1253 (0)

самолетов ‒ 430 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 86141 (+51)

крылатые ракеты ‒ 4024 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68641 (+58)

специальная техника ‒ 4011 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

Из-за значительных потерь Россия бросает на штурм Покровска резервные силы - Группировка войск "Восток"