Более 1100 оккупантов и 51 беспилотник в первый день зимы: Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага
1 декабря российские войска потеряли 1110 солдат и 51 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.25 составляют более 1,1 миллиона личного состава.
За сутки 1 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1110 солдат и 51 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1175030 (+1110) человек ликвидировано
- танков ‒ 11387 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23679 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 34768 (+14)
- РСЗО ‒ 1552 (0)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 430 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 86141 (+51)
- крылатые ракеты ‒ 4024 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68641 (+58)
- специальная техника ‒ 4011 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.
