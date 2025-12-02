Понад 1100 окупантів та 51 безпілотник у перший день зими: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога

$42.270.07
1 грудня, 17:14 • 14787 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 27291 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 22898 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 23765 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 25049 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 22528 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23308 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 45571 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20577 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 43316 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Судан відкриває двері росії: Хартум пропонує москві першу військово-морську базу в Африці – WSJPhoto1 грудня, 19:29 • 4742 перегляди
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 6754 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф00:09 • 9088 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 5924 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 5774 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 20601 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 27805 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 36491 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 45571 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 43316 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 24987 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 27855 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 84696 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 60709 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 77000 перегляди
Понад 1100 окупантів та 51 безпілотник у перший день зими: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 12 перегляди

1 грудня російські війська втратили 1110 солдатів та 51 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.25 становлять понад 1,1 мільйона особового складу.

Понад 1100 окупантів та 51 безпілотник у перший день зими: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога

За добу 1 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1110 солдатів та 51 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1175030 (+1110) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11387 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23679 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 34768 (+14)
          • РСЗВ ‒ 1552 (0)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 430 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 86141 (+51)
                    • крилаті ракети ‒ 4024 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68641 (+58)
                            • спеціальна техніка ‒ 4011 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.

                              Через значні втрати росія кидає на штурм Покровська резервні сили - Угруповання військ "Схід"27.11.25, 01:00 • 4604 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна