Канцлер Німеччини Мерц заявив про загрозу гуманітарної енергетичної кризи в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про загрозу гуманітарної енергетичної катастрофи в Україні через російські удари по цивільній інфраструктурі. Він наголосив, що дії РФ мають ознаки воєнних злочинів, а стійкий мир можливий лише за умови дієвих гарантій безпеки для України.
Україна перебуває на межі гуманітарної енергетичної катастрофи через посилення російських ударів по цивільній інфраструктурі. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН, текст якого опинився у розпорядженні агентства Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами канцлера, російський диктатор володимир путін не демонструє намірів щодо припинення вогню на четвертому році повномасштабного вторгнення. Натомість кремль віддав наказ здійснити найбільш масштабні за весь час війни атаки на об’єкти життєзабезпечення українських міст. Мерц наголосив, що такі дії російського керівництва мають ознаки воєнних злочинів, оскільки спрямовані проти цивільного населення в зимовий період.
Німецький уряд продовжує наполягати на необхідності завершення бойових дій. Водночас Фрідріх Мерц підкреслив, що сталий мир можливий лише за умови надання Україні дієвих гарантій безпеки. Мова йде про чіткі зобов'язання з боку Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів, які мають запобігти повторній агресії в майбутньому.
