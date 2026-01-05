Канцлер Німеччини Мерц заявив про загрозу гуманітарної енергетичної кризи в Україні

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
19:29 • 2028 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
14:42 • 20428 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 42943 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 26419 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 32306 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 38954 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 97589 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69442 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94084 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 98803 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.3м/с
81%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер5 січня, 11:25 • 7252 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49 • 27739 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку5 січня, 12:06 • 37502 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться5 січня, 12:22 • 17320 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 33839 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 6046 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 42943 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 33839 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 97589 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 157633 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Одеса
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 54036 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 48478 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 45455 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 53511 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 98513 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Опалення
Дипломатка

Канцлер Німеччини Мерц заявив про загрозу гуманітарної енергетичної кризи в Україні

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про загрозу гуманітарної енергетичної катастрофи в Україні через російські удари по цивільній інфраструктурі. Він наголосив, що дії РФ мають ознаки воєнних злочинів, а стійкий мир можливий лише за умови дієвих гарантій безпеки для України.

Канцлер Німеччини Мерц заявив про загрозу гуманітарної енергетичної кризи в Україні

Україна перебуває на межі гуманітарної енергетичної катастрофи через посилення російських ударів по цивільній інфраструктурі. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН, текст якого опинився у розпорядженні агентства Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами канцлера, російський диктатор володимир путін не демонструє намірів щодо припинення вогню на четвертому році повномасштабного вторгнення. Натомість кремль віддав наказ здійснити найбільш масштабні за весь час війни атаки на об’єкти життєзабезпечення українських міст. Мерц наголосив, що такі дії російського керівництва мають ознаки воєнних злочинів, оскільки спрямовані проти цивільного населення в зимовий період.

Мерц: четвертий рік поспіль українці відзначатимуть Новий рік без електрики, під градом ракет31.12.25, 23:19 • 5202 перегляди

Німецький уряд продовжує наполягати на необхідності завершення бойових дій. Водночас Фрідріх Мерц підкреслив, що сталий мир можливий лише за умови надання Україні дієвих гарантій безпеки. Мова йде про чіткі зобов'язання з боку Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів, які мають запобігти повторній агресії в майбутньому. 

Канцлер Німеччини Мерц: війна в Україні - частина плану рф проти всієї Європи31.12.25, 09:10 • 3658 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Reuters
Фрідріх Мерц
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна