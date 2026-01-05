Канцлер Германии Мерц заявил об угрозе гуманитарного энергетического кризиса в Украине

Украина находится на грани гуманитарной энергетической катастрофы из-за усиления российских ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в письме парламентским группам ХДС/ХСС и СДПГ, текст которого оказался в распоряжении агентства Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам канцлера, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует намерений по прекращению огня на четвертом году полномасштабного вторжения. Вместо этого Кремль отдал приказ осуществить самые масштабные за все время войны атаки на объекты жизнеобеспечения украинских городов. Мерц подчеркнул, что такие действия российского руководства имеют признаки военных преступлений, поскольку направлены против гражданского населения в зимний период.

Мерц: четвертый год подряд украинцы будут отмечать Новый год без электричества, под градом ракет

Немецкое правительство продолжает настаивать на необходимости завершения боевых действий. В то же время Фридрих Мерц подчеркнул, что устойчивый мир возможен только при условии предоставления Украине действенных гарантий безопасности. Речь идет о четких обязательствах со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров, которые должны предотвратить повторную агрессию в будущем.

Канцлер Германии Мерц: война в Украине - часть плана рф против всей Европы