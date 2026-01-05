Канцлер Германии Мерц заявил об угрозе гуманитарного энергетического кризиса в Украине

$42.290.12
Эксклюзив
19:29 • 2832 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
14:42 • 21193 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 44185 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 27031 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 32680 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39140 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 98007 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69549 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94234 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 98876 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 6832 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 44196 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 34521 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 98009 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 157968 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 54241 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 48680 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 45612 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 53652 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 98640 просмотра
Канцлер Германии Мерц заявил об угрозе гуманитарного энергетического кризиса в Украине

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об угрозе гуманитарной энергетической катастрофы в Украине из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре. Он подчеркнул, что действия РФ имеют признаки военных преступлений, а устойчивый мир возможен только при условии действенных гарантий безопасности для Украины.

Канцлер Германии Мерц заявил об угрозе гуманитарного энергетического кризиса в Украине

Украина находится на грани гуманитарной энергетической катастрофы из-за усиления российских ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в письме парламентским группам ХДС/ХСС и СДПГ, текст которого оказался в распоряжении агентства Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам канцлера, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует намерений по прекращению огня на четвертом году полномасштабного вторжения. Вместо этого Кремль отдал приказ осуществить самые масштабные за все время войны атаки на объекты жизнеобеспечения украинских городов. Мерц подчеркнул, что такие действия российского руководства имеют признаки военных преступлений, поскольку направлены против гражданского населения в зимний период.

Мерц: четвертый год подряд украинцы будут отмечать Новый год без электричества, под градом ракет31.12.25, 23:19 • 5202 просмотра

Немецкое правительство продолжает настаивать на необходимости завершения боевых действий. В то же время Фридрих Мерц подчеркнул, что устойчивый мир возможен только при условии предоставления Украине действенных гарантий безопасности. Речь идет о четких обязательствах со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров, которые должны предотвратить повторную агрессию в будущем. 

Канцлер Германии Мерц: война в Украине - часть плана рф против всей Европы31.12.25, 09:10 • 3658 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Reuters
Фридрих Мерц
Германия
Соединённые Штаты
Украина