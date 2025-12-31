Канцлер Германии Мерц: война в Украине - часть плана рф против всей Европы
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российско-украинская война является частью плана кремля против других стран Европы. Он подчеркнул, что эта агрессия непосредственно угрожает свободе и безопасности не только Германии, но и всей Европы.
россия ведет войну не только против Украины - эта агрессия является частью плана кремля против других стран Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Подробности
Во время новогоднего обращения к гражданам Германии Мерц отметил: российско-украинская война не является далекой для ФРГ.
россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неумолимой жестокостью. Четвертый год подряд украинцы будут праздновать Новый год в самых неблагоприятных условиях – многие без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родных
Мерц добавил: эта война непосредственно угрожает свободе и безопасности не только Германии, но и всей Европы.
Также канцлер ФРГ высказался о росте расходов на оборону и новой системе призыва в армию в Германии.
Знаю, что из-за неопределенности на планете многие граждане обеспокоены вопросом мира. Говорю вам: мы заботимся о своей безопасности
Напомним
