публикации
Эксклюзивы
Канцлер Германии Мерц: война в Украине - часть плана рф против всей Европы

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российско-украинская война является частью плана кремля против других стран Европы. Он подчеркнул, что эта агрессия непосредственно угрожает свободе и безопасности не только Германии, но и всей Европы.

Канцлер Германии Мерц: война в Украине - часть плана рф против всей Европы

россия ведет войну не только против Украины - эта агрессия является частью плана кремля против других стран Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Подробности

Во время новогоднего обращения к гражданам Германии Мерц отметил: российско-украинская война не является далекой для ФРГ.

россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неумолимой жестокостью. Четвертый год подряд украинцы будут праздновать Новый год в самых неблагоприятных условиях – многие без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родных

 - говорится в заявлении канцлера.

Мерц добавил: эта война непосредственно угрожает свободе и безопасности не только Германии, но и всей Европы.

Также канцлер ФРГ высказался о росте расходов на оборону и новой системе призыва в армию в Германии.

Знаю, что из-за неопределенности на планете многие граждане обеспокоены вопросом мира. Говорю вам: мы заботимся о своей безопасности

 - подчеркнул Фридрих Мерц.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Германия разделяет обеспокоенность Украины тем, что заявления россии о якобы "атаке" беспилотника на резиденцию российского президента могут быть использованы как повод для дальнейшей эскалации.

Евгений Устименко

