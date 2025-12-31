Канцлер Німеччини Мерц: війна в Україні - частина плану рф проти всієї Європи

$42.390.17
49.860.20
ukenru
06:00 • 1208 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 18367 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 47954 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 34878 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 31199 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 29536 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21074 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19518 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24089 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 40566 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
90%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція сумнівається в атаці України на резиденцію путіна через відсутність доказів30 грудня, 21:20 • 5338 перегляди
Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg30 грудня, 21:59 • 4898 перегляди
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 4504 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 19724 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят01:42 • 11760 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 41662 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 44989 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 40566 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 67368 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 65522 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Мелітополь
Брянська область
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 13236 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 47927 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 24548 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 36102 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 49342 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
TikTok
Соціальна мережа
Шахед-136

Канцлер Німеччини Мерц: війна в Україні - частина плану рф проти всієї Європи

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російсько-українська війна є частиною плану кремля проти інших країн Європи. Він наголосив, що ця агресія безпосередньо загрожує свободі та безпеці не лише Німеччини, а й всієї Європи.

Канцлер Німеччини Мерц: війна в Україні - частина плану рф проти всієї Європи

росія веде війну не лише проти України - ця агресія є частиною плану кремля проти інших країн Європи. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Під час новорічного звернення до громадян Німеччини Мерц зазначив: російсько-українська війна не є далекою для ФРН.

росія продовжує свою агресивну війну проти України з невблаганною жорстокістю. Четвертий рік поспіль українці святкуватимуть Новий рік у найнесприятливіших умовах - багато хто без електрики, під градом ракет, у страху за друзів і рідних

 - йдеться в заяві канцлера.

Мерц додав: ця війна безпосередньо загрожує свободі та безпеці не лише Німеччини, а й всієї Європи.

Також канцлер ФРН висловився про зростання витрат на оборону та нову систему призову до армії в Німеччині.

Знаю, що через невизначеність на планеті багато громадян стурбовані питанням миру. Кажу вам: ми дбаємо про свою безпеку

 - підкреслив Фрідріх Мерц.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Німеччина поділяє занепокоєння України тим, що заяви росії про нібито "атаку" безпілотника на резиденцію російського президента можуть бути використані як привід для подальшої ескалації.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Новий рік
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Deutsche Welle
Фрідріх Мерц
Європа
Німеччина
Україна