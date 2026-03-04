$43.450.22
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Грецькі F-16 піднімали у повітря на тлі загрози авіабазі на Кіпрі після виявлення дрона

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Два грецькі винищувачі F-16, що базуються на Кіпрі, піднялися в повітря після виявлення безпілотника біля ліванського повітряного простору. Повітряний простір над аеропортом Ларнаки був тимчасово закритий.

Грецькі F-16 піднімали у повітря на тлі загрози авіабазі на Кіпрі після виявлення дрона

Греція піднімала у повітря свої винищувачі F-16, що базуються на Кіпрі, у середу після виявлення безпілотника поблизу ліванського повітряного простору, повідомляє eKathimerini, пише УНН.

Деталі

"Два грецькі винищувачі F-16, що базуються на Кіпрі, піднялися в повітря в середу після того, як близько 9:30 ранку за місцевим часом поблизу ліванського повітряного простору був помічений безпілотник, ймовірно націлений на британську авіабазу RAF Акротірі", пише видання. Поки незрозуміло, чи був безпілотник перехоплений чи збитий.

Як запобіжний захід повітряний простір над міжнародним аеропортом Ларнаки на Кіпрі був тимчасово закритий, внаслідок чого рейс Aegean Airlines, що прямував до Ларнаки, був змушений повернутися до Афін.

Доповнення

Ударний безпілотник розбився на злітно-посадковій смузі авіабази RAF Акротірі рано вранці у понеділок.

Греція розгорнула в цілому чотири винищувачі F-16 Viper і два фрегати в межах оборонної операції, спрямованої на захист Кіпру від потенційного іранського удару і підкреслює солідарність Афін з Нікосією.

Велика Британія також розгортає військовий корабель після атаки на військову базу на Кіпрі. Франція розгортає атомний авіаносець "Charles de Gaulle" та фрегати супроводу у Середземному морі. Франція також розгорнула винищувачі, системи ППО та бортові радіолокаційні засоби для захисту повітряного простору союзників.

Як зазначає CNN, у вівторок міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Франція розгорнула винищувачі Rafale над ОАЕ для захисту своїх військових баз там. "Вони проводили операції з безпеки повітряного простору над нашими базами", – сказав Барро в інтерв'ю BFMTV. Барро не уточнив, які місії виконували винищувачі, або чи були вони причетні до збиття будь-яких дронів або ракет, які могли загрожувати базам.

Франція раніше критикувала атаку США та Ізраїлю на Іран, а президент Франції Еммануель Макрон заявив, що операція відбулася "поза рамками міжнародного права, що ми не можемо схвалити". Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер постійно заявляв, що Велика Британія не приєднається до США та Ізраїлю у будь-яких наступальних діях, але дехто висловлював побоювання, що вона може бути втягнута в ще один конфлікт в іракському стилі.

Politico зазначало, що "ЄС не хоче бути втягнутим у американо-ізраїльську війну з Іраном", але "у нього може не бути вибору".

Юлія Шрамко

