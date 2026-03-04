Греческие F-16 поднимались в воздух на фоне угрозы авиабазе на Кипре после обнаружения дрона

Греция подняла в воздух свои истребители F-16, базирующиеся на Кипре, в среду после обнаружения беспилотника вблизи ливанского воздушного пространства, сообщает eKathimerini, пишет УНН.

Детали

"Два греческих истребителя F-16, базирующиеся на Кипре, поднялись в воздух в среду после того, как около 9:30 утра по местному времени вблизи ливанского воздушного пространства был замечен беспилотник, вероятно нацеленный на британскую авиабазу RAF Акротири", пишет издание. Пока непонятно, был ли беспилотник перехвачен или сбит.

В качестве меры предосторожности воздушное пространство над международным аэропортом Ларнаки на Кипре было временно закрыто, в результате чего рейс Aegean Airlines, направлявшийся в Ларнаку, был вынужден вернуться в Афины.

Дополнение

Ударный беспилотник разбился на взлетно-посадочной полосе авиабазы RAF Акротири рано утром в понедельник.

Греция развернула в общей сложности четыре истребителя F-16 Viper и два фрегата в рамках оборонительной операции, направленной на защиту Кипра от потенциального иранского удара и подчеркивает солидарность Афин с Никосией.

Великобритания также развертывает военный корабль после атаки на военную базу на Кипре. Франция развертывает атомный авианосец "Шарль де Голль" и фрегаты сопровождения в Средиземном море. Франция также развернула истребители, системы ПВО и бортовые радиолокационные средства для защиты воздушного пространства союзников.

Как отмечает CNN, во вторник министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция развернула истребители Rafale над ОАЭ для защиты своих военных баз там. "Они проводили операции по безопасности воздушного пространства над нашими базами", – сказал Барро в интервью BFMTV. Барро не уточнил, какие миссии выполняли истребители, или были ли они причастны к сбитию каких-либо дронов или ракет, которые могли угрожать базам.

Франция ранее критиковала атаку США и Израиля на Иран, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что операция произошла "вне рамок международного права, что мы не можем одобрить". Премьер-министр Великобритании Кир Стармер постоянно заявлял, что Великобритания не присоединится к США и Израилю в каких-либо наступательных действиях, но некоторые выражали опасения, что она может быть втянута в еще один конфликт в иракском стиле.

Politico отмечало, что "ЕС не хочет быть втянутым в американо-израильскую войну с Ираном", но "у него может не быть выбора".