Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 80 боїв, ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 980 перегляди

За добу зафіксовано 81 бойове зіткнення, ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ просунулись на 200 метрів.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 80 боїв, ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 81. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Ходине, Бобилівка, Біла Береза, Старикове, Студенок, Бруски, Бунякине Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. Наші оборонці провели успішні пошуково-ударні дії, зайняли позиції, на окремих ділянках просунулись близько 200 метрів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував укріплення наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор чотири рази атакував у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили три спроби противника просунутись уперед у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. Сили оборони вже відбили десять ворожих атак, ще одна атака триває.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине. Дотепер бої тривають у семи локаціях. Сили оборони ефективно проводять контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту Покровськ, втрати ворога уточнюються.

Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Рибне та в бік Данилівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога поблизу Щербаків, поблизу Кам’янського триває ще одне бойове зіткнення.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили однин ворожий штурму в напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Ольгівка зазнав авіаційного удару.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено, резюмували у Генштабі.

Мінус 900 солдатів та 349 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Антоніна Туманова

