14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 80 боев, враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 554 просмотра

За сутки зафиксировано 81 боевое столкновение, враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ продвинулись на 200 метров.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 80 боев, враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 81. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Ходыно, Бобылевка, Белая Береза, Стариково, Студенок, Бруски, Бунякино Сумской области.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также совершил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня. Наши защитники провели успешные поисково-ударные действия, заняли позиции, на отдельных участках продвинулись около 200 метров.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал укрепления наших защитников в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении сегодня агрессор четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши защитники отбили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток. Силы обороны уже отбили десять вражеских атак, еще одна атака продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоекономическое, Николаевка, Казацкое, Лысовка, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино. До сих пор бои продолжаются в семи локациях. Силы обороны эффективно проводят контрдиверсионные мероприятия в районе населенного пункта Покровск, потери врага уточняются.

Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим01.11.25, 16:21 • 3438 просмотров

На Александровском направлении наши защитники отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Рыбное и в сторону Даниловки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку врага вблизи Щербаков, вблизи Каменского продолжается еще одно боевое столкновение.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка подвергся авиационному удару.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено, резюмировали в Генштабе.

Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки01.11.25, 07:21 • 12315 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск