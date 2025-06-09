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Генштаб: понад третина боїв на фронті - на Покровському та Курському напрямках

Київ • УНН

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Генштаб ЗСУ повідомив, що з 88 боїв на фронті, більше третини прийшлося на Покровський та Курський напрямки. Російські війська продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Генштаб: понад третина боїв на фронті - на Покровському та Курському напрямках

Понад третина з 88 боїв сьогодні на фронті сталася на Покровському та Курському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 9 червня, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже зафіксовано 88 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації, як вказано, постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Марчихина Буда, Біла Береза, Уланове, Велика Писарівка, Чуйківка, Покровка, Мар’їне, Проходи, Олександрівка, Тур’я, Малушине, Бобилівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку українські захисники зупинили три атаки агресора в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Липового та в напрямку Ольгівки. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори та Курдюмівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував у районах Диліївки, Яблунівки та Торецька, два бої точаться дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Зелений Кут, Андріївка та в напрямку Муравки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка та Запоріжжя. Одне боєзіткнення продовжується до цього часу. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Запоріжжя та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку з початку доби відбито одне боєзіткнення з противником поблизу населеного пункту Малинівка, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворог завдав авіаударів по Новоандріївці та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби просунутися вперед. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

"На Курському напрямку українські оборонці відбили 10 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 121 артилерійський обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

На інших напрямках фронту ситуація, як вказано, суттєвих змін не зазнала.

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/3409.06.25, 09:55 • 45987 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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Покровськ
Сумська область
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
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