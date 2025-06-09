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Генштаб: более трети боев на фронте - на Покровском и Курском направлениях

Киев • УНН

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Генштаб ВСУ сообщил, что из 88 боев на фронте, больше трети пришлось на Покровское и Курское направления. Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Генштаб: более трети боев на фронте - на Покровском и Курском направлениях

Более трети из 88 боев сегодня на фронте произошло на Покровском и Курском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 9 июня, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток уже зафиксировано 88 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Архиповка, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Белая Береза, Уланово, Великая Писаревка, Чуйковка, Покровка, Марьино, Проходы, Александровка, Турья, Малушино, Бобылевка Сумской области; ударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенного пункта Гремяч Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степовой Новоселовки и Колесниковки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Липового и в направлении Ольговки. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Сиверском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы и Курдюмовки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал в районах Дылеевки, Яблоновки и Торецка, два боя идут до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Проминь, Лысовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Зеленый Кут, Андреевка и в направлении Муравки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 19 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Новоселка, Зеленое Поле, Вольное Поле, Веселое, в направлении Шевченко и Запорожья. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Запорожье и Новополь.

На Гуляйпольском направлении с начала суток отбито одно боестолкновение с противником вблизи населенного пункта Малиновка, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Новоандреевки, Степового, Нестерянки и в сторону Павловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудары по Новоандреевке и Каменскому.

На Приднепровском направлении враг предпринял две тщетные попытки продвинуться вперед. Населенный пункт Львово подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

"На Курском направлении украинские оборонцы отбили 10 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 10 управляемых авиационных бомб, и совершил 121 артиллерийский обстрел, в том числе два – из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На других направлениях фронта ситуация, как указано, существенных изменений не претерпела.

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/3409.06.25, 09:55 • 45796 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Покровск
Сумская область
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Днепр
Черниговская область
Гуляйполе
Северск
Торецк
Украина
Краматорск
Запорожье
Купянск
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