Генсек НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівщину та поспілкувався з місцевими жителями
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО відвідав Чернігівську область, де поспілкувався з жителями, які потерпають від російських атак. Він побував у підвалі школи в Ягідному, де російські окупанти в 2022 році утримували мирних жителів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в рамках свого візиту в Україну відвідав Чернігівську область. Він поспілкувався з жителями, які потерпають від щоденних російських атак, повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Х" Марка Рютте.
Деталі
Разом з Рютте були міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. Генсек НАТО побував у підвалі школи в селі Ягідне, де в 2022 році російські окупанти примусово утримували мирних жителів, включаючи дітей.
Внаслідок важких умов впродовж 17 днів померло 10 заручників: саме село було звільнене Силами оборони України було звільнене на початку квітня 2022 року.
Також Рютте побачив Пункти незламності, що допомагають забезпечувати людей всім необхідним під час перебоїв зі світлом і теплом.
Я побачив, як Збройні сили України протидіють російським безпілотникам. І я зустрівся зі студентами університету, які налаштовані зробити свій внесок у мирне, процвітаюче майбутнє
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав одну з київських ТЕЦ, яку атакували росіяни.
Також Марк Рютте під час зустрічі з Володимиром Зеленським назвав "три рівні" гарантій безпеки для України після війни.