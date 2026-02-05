$43.170.02
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 4440 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 15753 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 26279 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 20851 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 20295 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 20283 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18968 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15398 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13918 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
Генсек НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівщину та поспілкувався з місцевими жителями

Київ • УНН

Київ • УНН

 24 перегляди

Генеральний секретар НАТО відвідав Чернігівську область, де поспілкувався з жителями, які потерпають від російських атак. Він побував у підвалі школи в Ягідному, де російські окупанти в 2022 році утримували мирних жителів.

Генсек НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівщину та поспілкувався з місцевими жителями
Фото: x.com/SecGenNATO

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в рамках свого візиту в Україну відвідав Чернігівську область. Він поспілкувався з жителями, які потерпають від щоденних російських атак, повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Х" Марка Рютте.

Деталі

Разом з Рютте були міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. Генсек НАТО побував у підвалі школи в селі Ягідне, де в 2022 році російські окупанти примусово утримували мирних жителів, включаючи дітей.

Внаслідок важких умов впродовж 17 днів померло 10 заручників: саме село було звільнене Силами оборони України було звільнене на початку квітня 2022 року.

Також Рютте побачив Пункти незламності, що допомагають забезпечувати людей всім необхідним під час перебоїв зі світлом і теплом.

Я побачив, як Збройні сили України протидіють російським безпілотникам. І я зустрівся зі студентами університету, які налаштовані зробити свій внесок у мирне, процвітаюче майбутнє

- йдеться в дописі Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав одну з київських ТЕЦ, яку атакували росіяни.

Також Марк Рютте під час зустрічі з Володимиром Зеленським назвав "три рівні" гарантій безпеки для України після війни.

Євген Устименко

