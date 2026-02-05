Генсек НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівщину та поспілкувався з місцевими жителями

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в рамках свого візиту в Україну відвідав Чернігівську область. Він поспілкувався з жителями, які потерпають від щоденних російських атак, повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Х" Марка Рютте.

Разом з Рютте були міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. Генсек НАТО побував у підвалі школи в селі Ягідне, де в 2022 році російські окупанти примусово утримували мирних жителів, включаючи дітей.

Внаслідок важких умов впродовж 17 днів померло 10 заручників: саме село було звільнене Силами оборони України було звільнене на початку квітня 2022 року.

Також Рютте побачив Пункти незламності, що допомагають забезпечувати людей всім необхідним під час перебоїв зі світлом і теплом.

Я побачив, як Збройні сили України протидіють російським безпілотникам. І я зустрівся зі студентами університету, які налаштовані зробити свій внесок у мирне, процвітаюче майбутнє