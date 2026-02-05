Генсек НАТО Марк Рютте посетил Черниговщину и пообщался с местными жителями

Фото: x.com/SecGenNATO

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в рамках своего визита в Украину посетил Черниговскую область. Он пообщался с жителями, страдающими от ежедневных российских атак, сообщает УНН со ссылкой на страницу "Х" Марка Рютте.

Подробности

Вместе с Рютте были министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Генсек НАТО побывал в подвале школы в селе Ягодное, где в 2022 году российские оккупанты принудительно удерживали мирных жителей, включая детей.

В результате тяжелых условий в течение 17 дней умерло 10 заложников: само село было освобождено Силами обороны Украины в начале апреля 2022 года.

Также Рютте увидел Пункты несокрушимости, которые помогают обеспечивать людей всем необходимым во время перебоев со светом и теплом.

Я увидел, как Вооруженные силы Украины противодействуют российским беспилотникам. И я встретился со студентами университета, которые настроены внести свой вклад в мирное, процветающее будущее - говорится в сообщении Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил одну из киевских ТЭЦ, которую атаковали россияне.

Также Марк Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским назвал "три уровня" гарантий безопасности для Украины после войны.