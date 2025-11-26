Фон дер Ляєн назвала п'ять пріоритетів ЄС на тлі переговорів щодо мирної угоди у війні рф проти України

$42.400.03
48.950.03
ukenru
10:00 • 5612 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 13280 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 25437 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 23058 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 15926 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 28073 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16133 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14154 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24132 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40952 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російське місто чебоксари атакували дрони: ймовірно, вражено військовий заводVideo26 листопада, 02:58 • 5864 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26 листопада, 03:33 • 24136 перегляди
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19Photo26 листопада, 05:09 • 10067 перегляди
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась06:56 • 12093 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 3404 перегляди
Публікації
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 3954 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto08:59 • 25437 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 28073 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 48312 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 56975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 25535 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 60158 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 77765 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 78184 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 85040 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Іскандер (ОТРК)

Фон дер Ляєн назвала п'ять пріоритетів ЄС на тлі переговорів щодо мирної угоди у війні рф проти України

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 26 листопада у Європарламенті окреслила п'ять пріоритетів ЄС щодо мирних переговорів для припинення війни рф проти України. Вона наголосила на важливості справедливого миру, суверенітету України, фінансової підтримки, ролі ЄС та НАТО, а також повернення викрадених дітей.

Фон дер Ляєн назвала п'ять пріоритетів ЄС на тлі переговорів щодо мирної угоди у війні рф проти України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перелічила 5 основних пріоритетів ЄС на шляху вперед на тлі активізації мирних переговорів для припинення війни рф проти України. Таку заяву вона зробила під час виступу у Європарламенті 26 листопада, пише УНН.

Деталі

"Справедливий і тривалий мир. Цього ми всі прагнемо. І саме тому Європа підтримує всі зусилля, спрямовані на побудову цього миру для України. (...) Саме тому ми вітаємо зусилля, очолювані президентом Трампом. Після місяців обговорень важливо, щоб розпочалася робота над фактичним текстом", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила: "Звичайно, ми знаємо, що потрібно більше зусиль. Але я вважаю, що завдяки роботі України, Сполучених Штатів та нас, європейців, протягом останніх кількох днів у Женеві у нас тепер є відправна точка".

"І я хотіла би окреслити деякі з основних пріоритетів для Європи, коли ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами та Коаліцією охочих на шляху вперед", - зазначила голова Єврокомісії.

Вона перелічила 5 пріоритетів на цьому шляху.

"Перший пріоритет полягає в тому, щоб будь-яка угода забезпечувала справедливий і тривалий мир. І вона повинна гарантувати реальну безпеку для України та Європи. Як суверенна держава, не може бути жодних обмежень щодо збройних сил України, які зробили б країну вразливою до майбутніх нападів. І це стосується як стримування, так і безпеки Європи. Тому що безпека України – це безпека Європи. Тому Україні потрібні надійні, довгострокові та достовірні гарантії безпеки як частина ширшого пакету заходів для запобігання та стримування будь-яких майбутніх нападів з боку росії", - сказала фон дер Ляєн.

І, з її слів, "так само очевидно, що будь-яка мирна угода повинна гарантувати довгострокову безпеку Європи".

"Другий пріоритет – підтримка суверенітету України. Ми знаємо, що менталітет росії не змінився з часів Ялти. Вона розглядає наш континент з точки зору сфер впливу. Тому нам потрібно чітко усвідомити, що не може бути одностороннього поділу суверенної європейської держави. І що кордони не можуть бути змінені силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів – ми відкриваємо двері для нових війн завтра", - вказала голова Єврокомісії.

І, з її слів, "ми не можемо допустити, щоб це сталося".

"Суверенітет також означає можливість обирати своє майбутнє. Україна обрала європейську долю. Це вже призвело до часткової інтеграції в наш Єдиний ринок та нашу оборонно-промислову базу. І це лише початок шляху. Майбутнє Європи пов'язане з майбутнім України. І тому майбутнє України лежить в Європейському Союзі. Це не лише питання долі. Це основна та невід'ємна частина будь-якої системи гарантій безпеки. І ми зробимо все можливе, щоб разом її досягти", - вказала фон дер Ляєн.

"Третій пріоритет – забезпечення фінансових потреб України. За відсутності будь-якого реального наміру росії брати участь у мирних переговорах, очевидно, що нам потрібно підтримати Україну в її самообороні. І це починається з забезпечення необхідних фінансових коштів. На останній Єврораді ми зобов'язалися покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. З цього питання ми, Єврокомісія, представили документ з варіантами. Це включає варіант щодо знерухомлених російських активів. Наступним кроком є ​​готовність Єврокомісії представити юридичний текст", - наголосила вона.

Президентка Єврокомісії готова представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні26.11.25, 10:51 • 2920 переглядiв

І, з її слів, "щоб було дуже зрозуміло – я не бачу жодного сценарію, у якому європейські платники податків сплачуватимуть рахунки". "Це також неприйнятно. І ще одна річ також має бути зрозумілою – будь-яке рішення з цього питання має ухвалюватися відповідно до правил відповідальних юрисдикцій та дотримуватися європейського та міжнародного права", - вказала європосадовиця.

"Четвертий пріоритет – незалежно від форми майбутнього мирного договору, очевидно, що значна частина його реалізації залежатиме від Європейського Союзу та партнерів по НАТО. Чи то гарантії безпеки, санкції, фінансування реконструкції України, інтеграція до Єдиного ринку чи членство в ЄС. Було прийнято один принцип: Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Нічого про НАТО без НАТО", - наголосила фон дер Ляєн.

"Останній пріоритет, на якому я хотіла би зосередитися, – це той, який не можна забути – це повернення кожної української дитини, викраденої росією. Є десятки тисяч хлопчиків і дівчаток, доля яких невідома. Вони потрапили в пастку росії. Ми їх не забудемо. Тисячі матерів і батьків ніколи не переставали сподіватися і ніколи не припиняли боротися за повернення своїх дітей. І Європа ніколи не відмовиться допомагати цьому", - вказала вона.

"Коаліція охочих": робоча група за підтримки США займеться "фінальними гарантіями безпеки" у разі мирної угоди - Politico26.11.25, 09:49 • 2066 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Державний кордон України
Женева
Європейський парламент
Європейська комісія
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна