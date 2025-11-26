Фон дер Ляєн назвала п'ять пріоритетів ЄС на тлі переговорів щодо мирної угоди у війні рф проти України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перелічила 5 основних пріоритетів ЄС на шляху вперед на тлі активізації мирних переговорів для припинення війни рф проти України. Таку заяву вона зробила під час виступу у Європарламенті 26 листопада, пише УНН.

"Справедливий і тривалий мир. Цього ми всі прагнемо. І саме тому Європа підтримує всі зусилля, спрямовані на побудову цього миру для України. (...) Саме тому ми вітаємо зусилля, очолювані президентом Трампом. Після місяців обговорень важливо, щоб розпочалася робота над фактичним текстом", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила: "Звичайно, ми знаємо, що потрібно більше зусиль. Але я вважаю, що завдяки роботі України, Сполучених Штатів та нас, європейців, протягом останніх кількох днів у Женеві у нас тепер є відправна точка".

"І я хотіла би окреслити деякі з основних пріоритетів для Європи, коли ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами та Коаліцією охочих на шляху вперед", - зазначила голова Єврокомісії.

Вона перелічила 5 пріоритетів на цьому шляху.

"Перший пріоритет полягає в тому, щоб будь-яка угода забезпечувала справедливий і тривалий мир. І вона повинна гарантувати реальну безпеку для України та Європи. Як суверенна держава, не може бути жодних обмежень щодо збройних сил України, які зробили б країну вразливою до майбутніх нападів. І це стосується як стримування, так і безпеки Європи. Тому що безпека України – це безпека Європи. Тому Україні потрібні надійні, довгострокові та достовірні гарантії безпеки як частина ширшого пакету заходів для запобігання та стримування будь-яких майбутніх нападів з боку росії", - сказала фон дер Ляєн.

І, з її слів, "так само очевидно, що будь-яка мирна угода повинна гарантувати довгострокову безпеку Європи".

"Другий пріоритет – підтримка суверенітету України. Ми знаємо, що менталітет росії не змінився з часів Ялти. Вона розглядає наш континент з точки зору сфер впливу. Тому нам потрібно чітко усвідомити, що не може бути одностороннього поділу суверенної європейської держави. І що кордони не можуть бути змінені силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів – ми відкриваємо двері для нових війн завтра", - вказала голова Єврокомісії.

І, з її слів, "ми не можемо допустити, щоб це сталося".

"Суверенітет також означає можливість обирати своє майбутнє. Україна обрала європейську долю. Це вже призвело до часткової інтеграції в наш Єдиний ринок та нашу оборонно-промислову базу. І це лише початок шляху. Майбутнє Європи пов'язане з майбутнім України. І тому майбутнє України лежить в Європейському Союзі. Це не лише питання долі. Це основна та невід'ємна частина будь-якої системи гарантій безпеки. І ми зробимо все можливе, щоб разом її досягти", - вказала фон дер Ляєн.

"Третій пріоритет – забезпечення фінансових потреб України. За відсутності будь-якого реального наміру росії брати участь у мирних переговорах, очевидно, що нам потрібно підтримати Україну в її самообороні. І це починається з забезпечення необхідних фінансових коштів. На останній Єврораді ми зобов'язалися покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. З цього питання ми, Єврокомісія, представили документ з варіантами. Це включає варіант щодо знерухомлених російських активів. Наступним кроком є ​​готовність Єврокомісії представити юридичний текст", - наголосила вона.

І, з її слів, "щоб було дуже зрозуміло – я не бачу жодного сценарію, у якому європейські платники податків сплачуватимуть рахунки". "Це також неприйнятно. І ще одна річ також має бути зрозумілою – будь-яке рішення з цього питання має ухвалюватися відповідно до правил відповідальних юрисдикцій та дотримуватися європейського та міжнародного права", - вказала європосадовиця.

"Четвертий пріоритет – незалежно від форми майбутнього мирного договору, очевидно, що значна частина його реалізації залежатиме від Європейського Союзу та партнерів по НАТО. Чи то гарантії безпеки, санкції, фінансування реконструкції України, інтеграція до Єдиного ринку чи членство в ЄС. Було прийнято один принцип: Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Нічого про НАТО без НАТО", - наголосила фон дер Ляєн.

"Останній пріоритет, на якому я хотіла би зосередитися, – це той, який не можна забути – це повернення кожної української дитини, викраденої росією. Є десятки тисяч хлопчиків і дівчаток, доля яких невідома. Вони потрапили в пастку росії. Ми їх не забудемо. Тисячі матерів і батьків ніколи не переставали сподіватися і ніколи не припиняли боротися за повернення своїх дітей. І Європа ніколи не відмовиться допомагати цьому", - вказала вона.

