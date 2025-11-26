Фон дер Ляйен назвала пять приоритетов ЕС на фоне переговоров по мирному соглашению в войне рф против Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила 5 основных приоритетов ЕС на пути вперед на фоне активизации мирных переговоров для прекращения войны рф против Украины. Такое заявление она сделала во время выступления в Европарламенте 26 ноября, пишет УНН.

"Справедливый и прочный мир. Этого мы все хотим. И именно поэтому Европа поддерживает все усилия, направленные на построение этого мира для Украины. (...) Именно поэтому мы приветствуем усилия, возглавляемые президентом Трампом. После месяцев обсуждений важно, чтобы началась работа над фактическим текстом", - отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула: "Конечно, мы знаем, что нужно больше усилий. Но я считаю, что благодаря работе Украины, Соединенных Штатов и нас, европейцев, в течение последних нескольких дней в Женеве у нас теперь есть отправная точка".

"И я хотела бы обозначить некоторые из основных приоритетов для Европы, когда мы работаем с Украиной, Соединенными Штатами и Коалицией желающих на пути вперед", - отметила глава Еврокомиссии.

Она перечислила 5 приоритетов на этом пути.

"Первый приоритет заключается в том, чтобы любое соглашение обеспечивало справедливый и прочный мир. И оно должно гарантировать реальную безопасность для Украины и Европы. Как суверенное государство, не может быть никаких ограничений в отношении вооруженных сил Украины, которые сделали бы страну уязвимой для будущих нападений. И это касается как сдерживания, так и безопасности Европы. Потому что безопасность Украины – это безопасность Европы. Поэтому Украине нужны надежные, долгосрочные и достоверные гарантии безопасности как часть более широкого пакета мер для предотвращения и сдерживания любых будущих нападений со стороны россии", - сказала фон дер Ляйен.

И, по ее словам, "так же очевидно, что любое мирное соглашение должно гарантировать долгосрочную безопасность Европы".

"Второй приоритет – поддержка суверенитета Украины. Мы знаем, что менталитет россии не изменился со времен Ялты. Она рассматривает наш континент с точки зрения сфер влияния. Поэтому нам нужно четко осознать, что не может быть одностороннего раздела суверенного европейского государства. И что границы не могут быть изменены силой. Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ – мы открываем двери для новых войн завтра", - указала глава Еврокомиссии.

И, по ее словам, "мы не можем допустить, чтобы это произошло".

"Суверенитет также означает возможность выбирать свое будущее. Украина выбрала европейскую судьбу. Это уже привело к частичной интеграции в наш Единый рынок и нашу оборонно-промышленную базу. И это только начало пути. Будущее Европы связано с будущим Украины. И поэтому будущее Украины лежит в Европейском Союзе. Это не только вопрос судьбы. Это основная и неотъемлемая часть любой системы гарантий безопасности. И мы сделаем все возможное, чтобы вместе ее достичь", - указала фон дер Ляйен.

"Третий приоритет – обеспечение финансовых потребностей Украины. В отсутствие какого-либо реального намерения россии участвовать в мирных переговорах, очевидно, что нам нужно поддержать Украину в ее самообороне. И это начинается с обеспечения необходимых финансовых средств. На последнем Евросовете мы обязались покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. По этому вопросу мы, Еврокомиссия, представили документ с вариантами. Это включает вариант в отношении обездвиженных российских активов. Следующим шагом является готовность Еврокомиссии представить юридический текст", - подчеркнула она.

И, по ее словам, "чтобы было очень понятно – я не вижу ни одного сценария, в котором европейские налогоплательщики будут оплачивать счета". "Это также неприемлемо. И еще одна вещь также должна быть понятна – любое решение по этому вопросу должно приниматься в соответствии с правилами ответственных юрисдикций и соблюдать европейское и международное право", - указала еврочиновница.

"Четвертый приоритет – независимо от формы будущего мирного договора, очевидно, что значительная часть его реализации будет зависеть от Европейского Союза и партнеров по НАТО. Будь то гарантии безопасности, санкции, финансирование реконструкции Украины, интеграция в Единый рынок или членство в ЕС. Был принят один принцип: Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Ничего о НАТО без НАТО", - подчеркнула фон дер Ляйен.

"Последний приоритет, на котором я хотела бы сосредоточиться, – это тот, который нельзя забыть – это возвращение каждого украинского ребенка, похищенного россией. Есть десятки тысяч мальчиков и девочек, судьба которых неизвестна. Они попали в ловушку россии. Мы их не забудем. Тысячи матерей и отцов никогда не переставали надеяться и никогда не прекращали бороться за возвращение своих детей. И Европа никогда не откажется помогать этому", - указала она.

