Дрони паралізували роботу другого за розміром аеропорту Швеції
Київ • УНН
У шведському аеропорту Гетеборг-Ландветтер тимчасово призупинили рейси через виявлення дронів у повітряному просторі, що призвело до розслідування ймовірної диверсії. Повітряний рух було закрито, але відновлено о 21:00, а подібні інциденти фіксують і в інших європейських країнах.
У шведському аеропорту Гетеборг-Ландветтер тимчасово призупинили рейси через виявлення дронів у повітряному просторі. Аеропорт є другим за пасажиропотоком у країні після столичного Арланди. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters, Express.
В аеропорту Ландветтер помітили один або кілька дронів
За словами представника шведської поліції, о 16:41 надійшли повідомлення від кількох осіб про можливе виявлення безпілотника. Правоохоронці виїхали на місце події, щоб зібрати дані та перевірити ці повідомлення.
Ми розпочали розслідування за фактом ймовірної диверсії в авіації
Оператор Swedavia підтвердив, що повітряний простір над Ландветтер закритий, і польоти залишатимуться зупиненими, поки триває розслідування.
Через спостереження повітряний рух було закрито, але відновлено о 21:00.
Схожі інциденти останнім часом фіксують і в інших європейських країнах. У вівторок через появу дронів тимчасово закривали аеропорти та військову базу в Бельгії, а міністр оборони країни назвала це "скоординованою атакою".
У вересні аналогічні повідомлення надходили з Данії та Норвегії, де теж доводилося призупиняти роботу аеропортів.
Деякі західні посадовці припускають, що подібні інциденти можуть бути частиною гібридної війни з боку росії, однак москва заперечує свою причетність.
Нагадаємо
У четвер, 6 листопада, через невідомі дрони у столиці Бельгії паралізовано роботу аеропорту, що призвело до затримки рейсу прем'єр-міністра Саксонії-Ангальт Райнера Хазелоффа. Він мав обговорити прогалини в системі протидронової оборони з постійним представником Німеччини при НАТО.
У середу, 5 листопада, аеропорт міста Ганновер у Німеччині був вимушений увечері призупинити роботу на 45 хвилин через виявлений неподалік дрон.
